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बांकीपुर उपचुनाव से पहले पटना में 37 लाख की शराब जब्त, हरियाणा से आए ट्रक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार

Patna News: उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर परसा थाना क्षेत्र स्थित महुली पेट्रोल पंप के पास छापेमारी कर हरियाणा से आ रहे एक ट्रक को पकड़ा है. कार्रवाई के दौरान ट्रक में सवार दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 12, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:14 PM IST
बांकीपुर उपचुनाव से पहले पटना में 37 लाख की शराब जब्त, हरियाणा से आए ट्रक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार
Image Credit: (Z News) बांकीपुर उपचुनाव से पहले पटना में शराब की बड़ी खेप जब्तSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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