Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2969985
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

देखते रह गए लोग... 3 बदमाशों ने युवक को बात करते-करते मार दी 4 गोली, मर्डर से दहला गयाजी

Gayaji Crime News: गयाजी में दिनदहाड़े हुई एक सनसनीखेज हत्या ने चुनावी माहौल को गरमा दिया है. मंगलवार को 19 वर्षीय सुभाष पासवान नामक युवक को उसके घर के बाहर ही बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. यह पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 21, 2025, 04:00 PM IST

Trending Photos

गयाजी में दिनदहाड़े लाइव मर्डर, CCTV में कैद वारदात
गयाजी में दिनदहाड़े लाइव मर्डर, CCTV में कैद वारदात

Gayaji News: बिहार में वोटिंग से ठीक पहले गयाजी में दिनदहाड़े एक सनसनीखेज हत्याकांड ने इलाके के चुनावी माहौल को गरमा दिया है. कोतवाली थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय युवक सुभाष पासवान की उसके घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई. बदमाशों ने पिस्टल लहराते हुए सुभाष के सीने में गोली मारी और आसानी से फरार हो गए.

CCTV फुटेज में पूरी घटना कैद
हत्या की यह पूरी वारदात पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज में साफ दिख रहा है कि पांच बदमाश आते हैं और सुभाष पासवान को रोकते हैं. दोनों पक्षों के बीच कुछ बात होती है, जिसके तुरंत बाद एक बदमाश सुभाष के सीने पर गोली मार देता है. सुभाष गिर जाता है, तभी दूसरा बदमाश करीब आकर उस पर एक और गोली दाग देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस दुस्साहसिक वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई है.

मेयर पर सुपारी देकर हत्या कराने का आरोप 
मृतक सुभाष पासवान के पिता उपेंद्र पासवान ने इस हत्याकांड के पीछे एक गंभीर आरोप लगाया है. उपेंद्र पासवान, जो स्वयं बीजेपी SC/ST प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष हैं और पिछली बार मेयर चुनाव में प्रत्याशी रह चुके हैं, ने वर्तमान मेयर गणेश पासवान पर चुनावी रंजिश के चलते सुपारी देकर अपराधियों से अपने बेटे की हत्या कराने का आरोप लगाया है.पुलिस

Add Zee News as a Preferred Source

​यह भी पढ़ें: दिवाली हो गई काली, घर में नहीं जलेगा दीपक! गयाजी में डबल मर्डर से सनसनी

जांच और एक आरोपी की पहचान
दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने इलाके में बल तैनात कर दिया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने पांच हमलावरों में से एक की पहचान बंटी कुमारके रूप में की है. सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं और पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने आपसी रंजिश और हत्या के आरोपों को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: काली पूजा में घुसते ही अब्दुल मन्नान,नुमान और मुशर्रफ ने शुरू कर दी अंधाधुंध फायरिंग

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Gayaji News

Trending news

chhath puja 2025
न फूलों का जंगल, न घंटों की गूंज, केवल मिट्टी, जल और मानवीय स्वर का संगम है छठ पर्व
Gayaji News
देखते रह गए लोग... 3 बदमाशों ने युवक को बात करते-करते मार दी 4 गोली, मर्डर से दहला ग
nitish kumar
Bihar Chunav 2025: नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर से शुरू किया चुनावी अभियान
Bihar News
पटना की मुस्लिम महिलाएं वर्षों से बना रहीं छठ के लिए मिट्टी के चूल्हे, जानें खबर
Warisnagar Assembly Seat
वारिसनगर सीट से गुमनाम RJD-BJP, क्या इस बार बदलेगा समीकरण?
Pappu Yadav
बदलाव के मूड में जनता, नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ आएंगे तो होगा सम्मान: पप्पू यादव
bihar chunav 2025
NDA की चुनावी बिछी बिसात, महागठबंधन में सीटों का पेंच!: हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा
Bihar News
बिहार वासी निकाल लें मास्क! जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल, AQI 300 के पार
bihar chunav 2025
बिहार की जनता फिर NDA के साथ, विकास और सुशासन की जीत पक्का: राजेंद्र राठौड़
bihar chunav 2025
मोतिहारी में महागठबंधन को बड़ा झटका! सुगौली सीट से शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द