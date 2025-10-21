देखते रह गए लोग... 3 बदमाशों ने युवक को बात करते-करते मार दी 4 गोली, मर्डर से दहला गयाजी

Gayaji News: बिहार में वोटिंग से ठीक पहले गयाजी में दिनदहाड़े एक सनसनीखेज हत्याकांड ने इलाके के चुनावी माहौल को गरमा दिया है. कोतवाली थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय युवक सुभाष पासवान की उसके घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई. बदमाशों ने पिस्टल लहराते हुए सुभाष के सीने में गोली मारी और आसानी से फरार हो गए.

CCTV फुटेज में पूरी घटना कैद

हत्या की यह पूरी वारदात पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज में साफ दिख रहा है कि पांच बदमाश आते हैं और सुभाष पासवान को रोकते हैं. दोनों पक्षों के बीच कुछ बात होती है, जिसके तुरंत बाद एक बदमाश सुभाष के सीने पर गोली मार देता है. सुभाष गिर जाता है, तभी दूसरा बदमाश करीब आकर उस पर एक और गोली दाग देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस दुस्साहसिक वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई है.

मेयर पर सुपारी देकर हत्या कराने का आरोप

मृतक सुभाष पासवान के पिता उपेंद्र पासवान ने इस हत्याकांड के पीछे एक गंभीर आरोप लगाया है. उपेंद्र पासवान, जो स्वयं बीजेपी SC/ST प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष हैं और पिछली बार मेयर चुनाव में प्रत्याशी रह चुके हैं, ने वर्तमान मेयर गणेश पासवान पर चुनावी रंजिश के चलते सुपारी देकर अपराधियों से अपने बेटे की हत्या कराने का आरोप लगाया है.

जांच और एक आरोपी की पहचान

दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने इलाके में बल तैनात कर दिया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने पांच हमलावरों में से एक की पहचान बंटी कुमारके रूप में की है. सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं और पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने आपसी रंजिश और हत्या के आरोपों को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी है.

