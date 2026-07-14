Bihar Breaking News Live: नीतीश के 'जनता दरबार' की जगह CM सम्राट आज शुरू करेंगे 'सहयोग' कार्यक्रम, सज गया बांकीपुर का रण

Bihar News Today Live Updates: बिहार में जनता की समस्याओं को सुनने के लिए सम्राट सरकार अब ‘सहयोग शिविर’ लगाएगी. यह शिविर प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित होगा. आज यानी 14 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी. 'सहयोग शिविर' कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर महीने 'जनता दरबार' की तरह ही होगा. इसका उद्देश्य जिला स्तर पर शिकायतों के निस्तारण से असंतुष्ट नागरिकों को राज्य स्तर पर अपनी बात रखने और न्याय प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराना है. सरकार का मानना है कि 'सहयोग शिविर' कार्यक्रम सरकार और जनता के बीच प्रत्यक्ष संवाद, जनविश्वास एवं सुशासन को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक सशक्त पहल है. वहीं दूसरी ओर, बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव का रण अब पूरी तरह से सज चुका है. सोमवार को जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, भाजपा के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा और जन शक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीना मानवी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया. राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता पहले ही अपना नामांकन कर चुकी थीं.