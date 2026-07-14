Bihar Breaking News Live: नीतीश के 'जनता दरबार' की जगह CM सम्राट आज शुरू करेंगे 'सहयोग' कार्यक्रम, सज गया बांकीपुर का रण

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Bihar News Today Live Updates: लखीसराय: निलंबित ड्रग इंस्पेक्टर अब शराब के नशे में गिरफ्तार
उत्पाद पुलिस ने लखीसराय के तत्कालीन ड्रग इंस्पेक्टर दीपक कुमार राम को शराब के नशे में गिरफ्तार कर लिया है. उत्पाद अधीक्षक दीपक कुमार सिंह ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि ड्रग इंस्पेक्टर दीपक कुमार राम नया बाजार गौशाला गली स्थित अपने किराए के मकान में शराब का सेवन कर रहे हैं, जिसके बाद उत्पाद पुलिस ने छापेमारी कर घर से शराब के नशे में गिरफ्तार कर लिया. बता दें कि आरोपी ड्रग इंस्पेक्टर दीपक कुमार राम कुछ महीने पहले ही बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के साथ बातचीत का ऑडियो वायरल करने के मामले में काफी सुर्खियों में रहे थे.
Bihar News Today Live Updates: पटना: पुनपुन नदी किनारे देशी शराब की भट्टियां ध्वस्त की गईं
राजधानी पटना के मसौढ़ी इलाके में पुलिस ने रात के अंधेरे में पुनपुन नदी किनारे मनोरा गांव में छापेमारी की और अवैध शराब निर्माण कर रही सैकड़ों भट्टियों को ध्वस्त कर दिया. हालांकि, इस दौरान शराब तस्कर फरार होने में कामयाब रहे. पुनपुन थाना के एसएचओ बेबी कुमारी ने बताया कि मामले में आरोपियों को चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. उन्होंने बताया कि मौके से पांच सौ लीटर से ऊपर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया है.
Bihar News Today Live Updates: पटना: बख्तियारपुर के नाम को लेकर विवाद
बख्तियारपुर शहर का नाम बदलने की मांग इन दिनों जोर पकड़ रही है, पर नाम पर सहमति नहीं बनने से एक नया विवाद खड़ा हो गया है. अब नामों की इस लड़ाई में इतिहासकार भी मैदान में उतर आए हैं. बख्तियारपुर नगर परिषद ने कुछ महीनों पहले मगध द्वार के नाम का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है. वहीं, फ्रीडम फाइटर्स के परिजन आजादी के आंदोलन में नेताजी सुभाषचंद्र बोस के करीबी रहे स्वतंत्रता सेनानी पंडित शीलभद्र याजी के नाम पर शीलभद्र याजी नगर की मांग दशकों से उठा रहे हैं. यह मांग अभी गृह मंत्रालय के पास कई वर्षों से पेंडिंग है. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृहक्षेत्र होने के कारण कुछ लोग नीतीश नगर के प्रस्ताव को भी आगे बढ़ा रहे हैं. अब इतिहासकार डॉ रामविनोद सिंह ने बख्तियारपुर शहर का नाम सिखों के दसवें गुरु श्री गोविंद सिंह के सबसे छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह के नाम पर फतेह विहार रखने की मांग की है.
Bihar News Today Live Updates: सज गया बांकीपुर उपचुनाव का रण
बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव का रण अब पूरी तरह से सज चुका है. सोमवार को जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, भाजपा के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा और जन शक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीना मानवी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया. राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता पहले ही अपना नामांकन कर चुकी थीं.
Bihar News Today Live Updates: सीएम सम्राट आज करेंगे ‘सहयोग शिविर’ कार्यक्रम का शुभारंभ
बिहार में जनता की समस्याओं को सुनने के लिए सम्राट सरकार अब ‘सहयोग शिविर’ लगाएगी. यह शिविर प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित होगा. आज यानी 14 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी.
Bihar News Today Live Updates: बिहार में जनता की समस्याओं को सुनने के लिए सम्राट सरकार अब ‘सहयोग शिविर’ लगाएगी. यह शिविर प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित होगा. आज यानी 14 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी. 'सहयोग शिविर' कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर महीने 'जनता दरबार' की तरह ही होगा. इसका उद्देश्य जिला स्तर पर शिकायतों के निस्तारण से असंतुष्ट नागरिकों को राज्य स्तर पर अपनी बात रखने और न्याय प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराना है. सरकार का मानना है कि 'सहयोग शिविर' कार्यक्रम सरकार और जनता के बीच प्रत्यक्ष संवाद, जनविश्वास एवं सुशासन को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक सशक्त पहल है. वहीं दूसरी ओर, बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव का रण अब पूरी तरह से सज चुका है. सोमवार को जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, भाजपा के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा और जन शक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीना मानवी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया. राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता पहले ही अपना नामांकन कर चुकी थीं.