/Bihar Breaking News Live: आज लालू यादव के गृह जिला जाएंगे CM सम्राट, थावे मंदिर में करेंगे पूजा-अर्चना

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समस्तीपुर में 'हर घर तिरंगा' अभियान जीविका दीदियों के लिए रोजगार का बड़ा अवसर बन गया है. उजियारपुर प्रखंड के बेलारी गांव स्थित शशि जीविका महिला समूह के सिलाई केंद्र में 25 जीविका दीदियां राउंड द क्लॉक तिरंगे तैयार करने में जुटी हैं. वहीं, 1600 से अधिक महिलाएं अपने-अपने घरों में सिलाई मशीन से झंडे बनाने के काम में लगी हैं. जिले में 80 हजार से ज्यादा तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें एक तिरंगे की लागत करीब 25 रुपये आ रही है.
सावन के महीने में सुल्तानगंज से देवघर तक इस बार आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है, जिसकी तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है. श्रावणी मेले के अभी महज 13 दिन ही पूरे हुए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या 45 लाख के पार पहुंच चुकी है. इनमें 15 लाख से ज्यादा कांवड़िया पैदल बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वाहनों के जरिए देवघर पहुंचे हैं. श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए कांवड़िया पथ पर AI तकनीक से लैस कैमरे लगाए गए हैं. ये कैमरे लगातार श्रद्धालुओं की आवाजाही को ट्रैक करते हैं और हर घंटे कितने श्रद्धालु आगे बढ़े, इसका आंकड़ा तैयार करते हैं.
Bihar News Today Live Updates: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज (बुधवार, 12 अगस्त) राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के गृह जिला गोपालगंज जाने वाले हैं. यहां मुख्यमंत्री थावे मंदिर में माता जी का पूजा करेंगे और उसके बाद शहर के बगल मानिकपुर में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे. जानकारी के मुताबिक, सीएम सम्राट दोपहर 12 बजे विस्कोमान स्थित हेलीफैड पर उतरकर सीधे थावे मंदिर जाएंगे. सीएम के आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री के संभावित गोपालगंज दौरे को लेकर तैयारियों की लगातार समीक्षा की जा रही है. प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्यक्रम निर्धारित होने की स्थिति में मुख्यमंत्री के आगमन से लेकर प्रस्थान तक सभी व्यवस्थाएं सुचारु, सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न हों.