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Bihar Breaking News Live: आज लालू यादव के गृह जिला जाएंगे CM सम्राट, थावे मंदिर में करेंगे पूजा-अर्चना

Bihar Breaking News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज (बुधवार, 12 अगस्त) राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के गृह जिला गोपालगंज जाने वाले हैं. यहां मुख्यमंत्री थावे मंदिर में माता जी का पूजा करेंगे.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 12, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:30 AM IST
Bihar Breaking News Live: आज लालू यादव के गृह जिला जाएंगे CM सम्राट, थावे मंदिर में करेंगे पूजा-अर्चना
Image Credit: बिहार समाचार
12 August 2026 09:30 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: हर घर तिरंगा से रोजगार

समस्तीपुर में 'हर घर तिरंगा' अभियान जीविका दीदियों के लिए रोजगार का बड़ा अवसर बन गया है. उजियारपुर प्रखंड के बेलारी गांव स्थित शशि जीविका महिला समूह के सिलाई केंद्र में 25 जीविका दीदियां राउंड द क्लॉक तिरंगे तैयार करने में जुटी हैं. वहीं, 1600 से अधिक महिलाएं अपने-अपने घरों में सिलाई मशीन से झंडे बनाने के काम में लगी हैं. जिले में 80 हजार से ज्यादा तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें एक तिरंगे की लागत करीब 25 रुपये आ रही है.

12 August 2026 07:40 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: सुल्तानगंज: 13 दिन में आए 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालु

सावन के महीने में सुल्तानगंज से देवघर तक इस बार आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है, जिसकी तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है. श्रावणी मेले के अभी महज 13 दिन ही पूरे हुए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या 45 लाख के पार पहुंच चुकी है. इनमें 15 लाख से ज्यादा कांवड़िया पैदल बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वाहनों के जरिए देवघर पहुंचे हैं. श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए कांवड़िया पथ पर AI तकनीक से लैस कैमरे लगाए गए हैं. ये कैमरे लगातार श्रद्धालुओं की आवाजाही को ट्रैक करते हैं और हर घंटे कितने श्रद्धालु आगे बढ़े, इसका आंकड़ा तैयार करते हैं.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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