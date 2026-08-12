/Bihar Breaking News Live: आज लालू यादव के गृह जिला जाएंगे CM सम्राट, थावे मंदिर में करेंगे पूजा-अर्चना

Bihar News Today Live Updates: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज (बुधवार, 12 अगस्त) राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के गृह जिला गोपालगंज जाने वाले हैं. यहां मुख्यमंत्री थावे मंदिर में माता जी का पूजा करेंगे और उसके बाद शहर के बगल मानिकपुर में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे. जानकारी के मुताबिक, सीएम सम्राट दोपहर 12 बजे विस्कोमान स्थित हेलीफैड पर उतरकर सीधे थावे मंदिर जाएंगे. सीएम के आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री के संभावित गोपालगंज दौरे को लेकर तैयारियों की लगातार समीक्षा की जा रही है. प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्यक्रम निर्धारित होने की स्थिति में मुख्यमंत्री के आगमन से लेकर प्रस्थान तक सभी व्यवस्थाएं सुचारु, सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न हों.