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Khan Sir News Live: खान सर की तलाश में रात भर छापेमारी करती रही पटना पुलिस, नहीं मिला कोई सुराग, छात्रों से भी बड़ी अपील

Khan Sir News Live Updates: खान सर कहां हैं? आज (शनिवार, 6 जून) उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी या नहीं, ये किसी को भी पता नहीं है. माना ये भी जा रहा है कि फैजल खान (खान सर) खुद ही आज कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं, इसलिए इस केस में आज (शनिवार, 6 जून) का दिन उनके लिए बड़ा अहम हो सकता है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 06, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:59 AM IST
Khan Sir News Live: खान सर की तलाश में रात भर छापेमारी करती रही पटना पुलिस, नहीं मिला कोई सुराग, छात्रों से भी बड़ी अपील
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
06 June 2026 08:00 AM (IST)

Khan Sir FIR News: खान सर की कोचिंग के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात

फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है. उनकी कोचिंग के बाहर शुक्रवार रात से हलचल तेज है. सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए रात से ही कोचिंग संस्थान के बाहर भारी पुलिस तैनात है.

 

06 June 2026 07:55 AM (IST)

Khan Sir FIR News: रात भर छापेमारी करती रही पटना पुलिस

फैजल खान उर्फ खान सर की तलाश में पटना पुलिस रातभर छापेमारी करती रही. सूत्रों के मुताबिक, खान सर के कई करीबियों के घर में दबिश डाली गई, लेकिन खान सर का कुछ सुराग हासिल नहीं हुआ है.

06 June 2026 07:28 AM (IST)

Khan Sir FIR News: खान सर पर कौन-कौन सी धाराएं लगीं?

खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर के बाहर हुई फायरिंग मामले की एफआईआर में पटना पुलिस ने खान सर को नामजद कर दिया है. उन पर हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं.

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Patna police
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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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