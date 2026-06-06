/Khan Sir News Live: खान सर की तलाश में रात भर छापेमारी करती रही पटना पुलिस, नहीं मिला कोई सुराग, छात्रों से भी बड़ी अपील

Khan Sir News Live Updates: पटना की खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर के बाहर हुई फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर अब पटना पुलिस की रडार में आ चुके हैं. शुक्रवार (5 जून) की दोपहर से ही उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, लेकिन वे अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. खान सर कहां हैं? आज (शनिवार, 6 जून) उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी या नहीं, ये किसी को भी पता नहीं है. माना ये भी जा रहा है कि फैजल खान (खान सर) खुद ही आज कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं, इसलिए इस केस में आज (शनिवार, 6 जून) का दिन उनके लिए बड़ा अहम हो सकता है. उधर, खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर के बाहर कल (शुक्रवार, 5 जून) की रात से ही छात्रों का जमावड़ा लगने लगा है. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कोचिंग सेंटर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है. पटना पुलिस ने दो कोचिंग सेंटर्स की प्रतिस्पर्धा की लड़ाई में छात्र-छात्राओं को किसी के बहकावे नहीं आने की अपील की है.