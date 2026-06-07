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Khan Sir News Live: दो कोचिंग संस्थानों की लड़ाई में सड़कों पर छात्र, पटना पुलिस के लिए मिस्ट्री बन गए खान सर

Khan Sir News Live Update: 'खान ग्लोबल स्टडीज' के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को लेकर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. पटना पुलिस उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है. दो कोचिंग संचालकों का यह विवाद अब बिहार के सुदूर जिलों तक अपनी आग फैला चुका है. शनिवार (6 जून) को रौशन आनंद के समर्थन में मधेपुरा की सड़कों पर सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने कैंडल मार्च निकाला.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 07, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:24 AM IST
Khan Sir News Live: दो कोचिंग संस्थानों की लड़ाई में सड़कों पर छात्र, पटना पुलिस के लिए मिस्ट्री बन गए खान सर
07 June 2026 09:25 AM (IST)

Khan Sir FIR News: पुलिस को सहयोग करने की बात कह कर गायब हुए खान सर

एफआईआर दर्ज होने के बाद खुद खान सर ने कहा था कि वे पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेंगे. उन्होंने यह भी कहा था कि यदि उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ है तो वे कानून का पालन करेंगे, लेकिन अब तक उनका सामने नहीं आना कई सवाल खड़े कर रहा है.

07 June 2026 08:12 AM (IST)

Khan Sir FIR News: रौशन आनंद के समर्थन में छात्रों का कैंडल मार्च

बिहार के दो चर्चित कोचिंग संचालक रौशन आनंद और खान सर के बीच उपजे विवाद ने अब बड़ा रूप ले लिया है. मधेपुरा में छात्रों ने शांतिपूर्ण मार्च निकालकर प्रशासन से मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. छात्रों का स्पष्ट आरोप है कि रौशन आनंद को एक सोची-समझी साजिश के तहत फंसाया गया है. छात्रों ने रौशन आनंद की रिहाई की मांग की.

07 June 2026 08:10 AM (IST)

Khan Sir FIR News: खान सर नहीं करेंगे सरेंडर- वकील

फैजल खान के वकील ने साफ कहा है कि खान सर सरेंडर नहीं करेंगे. उनकी ओर से पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की जाएगी. वकील ने शनिवार को मीडिया को बताया था कि आज का कोर्ट का समय खत्म हो चुका है, अब सोमवार को उनकी ओर से पिटीशन आने की संभावना है.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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