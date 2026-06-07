/Khan Sir News Live: दो कोचिंग संस्थानों की लड़ाई में सड़कों पर छात्र, पटना पुलिस के लिए मिस्ट्री बन गए खान सर

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Khan Sir FIR News: पुलिस को सहयोग करने की बात कह कर गायब हुए खान सर
एफआईआर दर्ज होने के बाद खुद खान सर ने कहा था कि वे पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेंगे. उन्होंने यह भी कहा था कि यदि उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ है तो वे कानून का पालन करेंगे, लेकिन अब तक उनका सामने नहीं आना कई सवाल खड़े कर रहा है.
Khan Sir FIR News: रौशन आनंद के समर्थन में छात्रों का कैंडल मार्च
बिहार के दो चर्चित कोचिंग संचालक रौशन आनंद और खान सर के बीच उपजे विवाद ने अब बड़ा रूप ले लिया है. मधेपुरा में छात्रों ने शांतिपूर्ण मार्च निकालकर प्रशासन से मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. छात्रों का स्पष्ट आरोप है कि रौशन आनंद को एक सोची-समझी साजिश के तहत फंसाया गया है. छात्रों ने रौशन आनंद की रिहाई की मांग की.
Khan Sir FIR News: खान सर नहीं करेंगे सरेंडर- वकील
फैजल खान के वकील ने साफ कहा है कि खान सर सरेंडर नहीं करेंगे. उनकी ओर से पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की जाएगी. वकील ने शनिवार को मीडिया को बताया था कि आज का कोर्ट का समय खत्म हो चुका है, अब सोमवार को उनकी ओर से पिटीशन आने की संभावना है.
Khan Sir Case Live Update: 'खान ग्लोबल स्टडीज' के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को लेकर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. 'खान ग्लोबल स्टडीज' के बाहर हुई फायरिंग मामले में फैजल खान पर मुकदमा दर्ज हुए 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पटना पुलिस अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी है. इस मामले में शनिवार यानी 6 जून का दिन काफी गहमा-गहमी भरा रहा. खान सर के सरेंडर की खबरों के बीच उनके वकील मीडिया के सामने आए और उन्होंने साफ कहा है कि उनके क्लाइंट यानी फैजल खान (खान सर) सरेंडर नहीं करेंगे. दूसरी इस मामले में जेल में बंद 'ज्ञान बिंदू कोचिंग' के संचालक रौशन आनंद की रिहाई के लिए छात्र आंदोलन करने में जुटे हैं. पटना से शुरू हुआ यह विवाद अब बिहार के सुदूर जिलों तक अपनी आग फैला चुका है. शनिवार (6 जून) को रौशन आनंद के समर्थन में मधेपुरा की सड़कों पर सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने कैंडल मार्च निकाला.