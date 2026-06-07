/Khan Sir News Live: दो कोचिंग संस्थानों की लड़ाई में सड़कों पर छात्र, पटना पुलिस के लिए मिस्ट्री बन गए खान सर

Khan Sir Case Live Update: 'खान ग्लोबल स्टडीज' के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को लेकर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. 'खान ग्लोबल स्टडीज' के बाहर हुई फायरिंग मामले में फैजल खान पर मुकदमा दर्ज हुए 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पटना पुलिस अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी है. इस मामले में शनिवार यानी 6 जून का दिन काफी गहमा-गहमी भरा रहा. खान सर के सरेंडर की खबरों के बीच उनके वकील मीडिया के सामने आए और उन्होंने साफ कहा है कि उनके क्लाइंट यानी फैजल खान (खान सर) सरेंडर नहीं करेंगे. दूसरी इस मामले में जेल में बंद 'ज्ञान बिंदू कोचिंग' के संचालक रौशन आनंद की रिहाई के लिए छात्र आंदोलन करने में जुटे हैं. पटना से शुरू हुआ यह विवाद अब बिहार के सुदूर जिलों तक अपनी आग फैला चुका है. शनिवार (6 जून) को रौशन आनंद के समर्थन में मधेपुरा की सड़कों पर सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने कैंडल मार्च निकाला.