Muzaffarpur News: प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ाया प्रेमी, ग्रामीणों ने बेरहमी से कर दी युवक की पिटाई
Muzaffarpur News: प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ाया प्रेमी, ग्रामीणों ने बेरहमी से कर दी युवक की पिटाई

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक युवक को नंगा करके पीटा जा रहा है. मिली जानकारी के अनुसार, ये वीडियो सिकंदरपुर ओपी इलाके के कमरा मोहल्ले का है.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 21, 2025, 11:50 PM IST

Muzaffarpur News: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक को नंगा करके कुछ लोगों द्वारा बेरहमी से पीटा जा रहा है. वीडियो को लेकर बताया जा रहा है कि ये सिकंदरपुर ओपी इलाके के कमरा मोहल्ले का है. बताया जा रहा है कि वीडियो चेहल्लुम के दिन का है. पूरा मोहल्ला उस दिन मातमी जुलूस में लगा था, इस बात का फायदा उठा कर एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर आया और मोहल्ले के लोगों ने दोनों को एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया.

इसके बाद मोहल्ले के कुछ नौजवानों ने प्रेमी को नग्न स्थिति में बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पूरे मामले को लेकर सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जिसमे बताया जा रहा है कि युवक महिला से छेड़खानी कर रहा था, फिलहाल आवेदन के आधार पर आगे आरोपियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

एसपी किरण कुमार ने बताया कि पुलिस ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि मामले की सत्यता की जांच की जा रही है और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी परिस्थिति में भीड़ द्वारा कानून अपने हाथ में लेना स्वीकार्य नहीं है. युवक के साथ जो मारपीट और अपमानजनक व्यवहार किया गया, वह भी अपराध है.

इनपुट- मणितोष कुमार

Muzaffarpur News, crime news, Bihar News

