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मुजफ्फरपुर में LPG की कालाबाजारी: रात के अंधेरे में टैंकर से चोरी छिपे भरे जा रहे थे घरेलू सिलेंडर

Muzaffarpur LPG Crisis: मुजफ्फरपुर पुलिस ने जिले में अवैध गैस रिफिलिंग और कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. एसएसपी के निर्देश पर पुलिस की टीम ने 'सर्जिकल स्ट्राइक' करते हुए सड़क किनारे चल रहे गैस चोरी के एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है.

Written By  Manitosh kumar|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: Apr 07, 2026, 11:33 AM IST

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टैंकर से चोरी छिपे भरे जा रहे थे घरेलू सिलेंडर
टैंकर से चोरी छिपे भरे जा रहे थे घरेलू सिलेंडर

Muzaffarpur LPG Black Marketing: मुजफ्फरपुर जिले में एक बड़े एलपीजी गैस कंटेनर से गैस रिफिलिंग का एक बड़ा कारोबार चल रहा था. गैस की कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए मौके से दर्जनों घरेलू गैस सिलेंडर को बरामद कर लिया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से एलपीजी गैस कन्टेनर, बोलेरो, ई रिक्शा समेत कई सिलेंडर को जब्त किया. हालांकि, गैस की कालाबाजारी करने वाले मौके से फरार हो गए. मुजफ्फरपुर में गैस कालाबाजारी का यह अनोखा मामला है, जहां रात के अंधेरे मे सड़क किनारे एक गैस कन्टेनर से अवैध रूप से चोरी छिपे सिलेंडर भरे जा रहे थे.

हालांकि, समय रहते इसकी सूचना मुजफ्फरपुर पुलिस को मिल गई. सूचना मिलने पर DSP वेस्ट 1 सुचित्रा कुमारी के नेतृत्व पुलिस की एक टीम आनन-फानन में घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है. माना जा रहा है कि इस बड़ी कार्रवाई से गैस की अवैध कटिंग और कालाबाजारी में सक्रिय एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा हो सकता है. पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है. जिस तरीके से एलपीजी कंटेनर से गैस सिलेंडर में गैस भरे जा रहे थे, वह मुजफ्फरपुर के लिए अनोखा मामला है. यह कारनामा काफी खतरनाक भी था. 

ये भी पढ़ें- बेगूसराय: शराब तस्करों ने सरकारी स्कूल के शौचालय में छिपाई दारू, गलती से बच्चे पी गए

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दरअसल इन दिनों मिडल ईस्ट में युद्ध के कारण एलजी को लेकर किल्लत है और लोग घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर चिंतित भी हैं, लेकिन जिस तरीके से एलपीजी कंटेनर से गैस सिलेंडर में गैस भरे जा रहे थे, वह काफी खतरनाक था. थोड़ी सी चिंगारी से पूरा इलाका ध्वस्त हो सकता था. पुलिस ने समय रहते इस गोरखधंधे का पर्दाफाश कर दिया और बड़ी घटना होने से टाल दी.

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