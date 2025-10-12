लखनऊ का वॉन्टेड शिवा पटना से गिरफ्तार, पुलिस ने रखा था 50 हजार का इनाम

Patna News: उत्तर प्रदेश का 50 हजार इनामी बदमाश शिवा को पटना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कंकड़बाग इलाके से गिरफ्तार किया है. शिवा लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है और अपने ननिहाल पटना सिटी आया हुआ था. बताया जा रहा है कि वह अपनी नानी का इलाज कराने के लिए पटना पहुंचा था. इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया.

पिंक बार और क्लब में मारपीट और फायरिंग

शिवा के खिलाफ लखनऊ के विभूति खंड थाने में आपराधिक मामले दर्ज हैं. बीते 30 अगस्त की रात उसने अपने साथियों के साथ लखनऊ की समिट बिल्डिंग स्थित टिकल पिंक बार और क्लब में मारपीट और फायरिंग की थी.

पिस्टल से जानलेवा फायरिंग

आरोप है कि क्लब मैनेजर रौनक सिंह से विवाद के दौरान शिवा और उसके साथी कैफ ने कुर्सियां फेंकीं और पिस्टल से जानलेवा फायरिंग की. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी. घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: किसी काम के बहाने जीविका की सीएम रेखा देवी ने बुलाया, फिर हो गई महिला की हत्या

शिवा पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित

लखनऊ पुलिस ने शिवा पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसे ट्रांजिट रिमांड पर यूपी भेजने की तैयारी की जा रही है.

रिपोर्ट:प्रकाश सिन्हा

यह भी पढ़ें: हिंदू शेरनी खुशबू की आपत्तिजनक तस्वीर वायरल, साइबर थाना में दिया आवेदन

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!