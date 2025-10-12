Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2958674
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

लखनऊ का वॉन्टेड शिवा पटना से गिरफ्तार, पुलिस ने रखा था 50 हजार का इनाम

Patna Crime News: लखनऊ का वॉन्डेंट क्रिमिनल शिवा को बिहार की राजधानी पटना से गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई STF और पटना पुलिस की संयुक्त रूप से की. शिवा पर पुलिस ने 50 हजार का इनाम रखा था.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 12, 2025, 03:25 PM IST

Trending Photos

पटना में हत्थे चढ़ा लखनऊ का वांटेड शिवा
पटना में हत्थे चढ़ा लखनऊ का वांटेड शिवा

Patna News: उत्तर प्रदेश का 50 हजार इनामी बदमाश शिवा को पटना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कंकड़बाग इलाके से गिरफ्तार किया है. शिवा लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है और अपने ननिहाल पटना सिटी आया हुआ था. बताया जा रहा है कि वह अपनी नानी का इलाज कराने के लिए पटना पहुंचा था. इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया.

पिंक बार और क्लब में मारपीट और फायरिंग
शिवा के खिलाफ लखनऊ के विभूति खंड थाने में आपराधिक मामले दर्ज हैं. बीते 30 अगस्त की रात उसने अपने साथियों के साथ लखनऊ की समिट बिल्डिंग स्थित टिकल पिंक बार और क्लब में मारपीट और फायरिंग की थी. 

पिस्टल से जानलेवा फायरिंग
आरोप है कि क्लब मैनेजर रौनक सिंह से विवाद के दौरान शिवा और उसके साथी कैफ ने कुर्सियां फेंकीं और पिस्टल से जानलेवा फायरिंग की. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी. घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: किसी काम के बहाने जीविका की सीएम रेखा देवी ने बुलाया, फिर हो गई महिला की हत्या

शिवा पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित
लखनऊ पुलिस ने शिवा पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसे ट्रांजिट रिमांड पर यूपी भेजने की तैयारी की जा रही है.

रिपोर्ट:प्रकाश सिन्हा

यह भी पढ़ें: हिंदू शेरनी खुशबू की आपत्तिजनक तस्वीर वायरल, साइबर थाना में दिया आवेदन

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar News

Trending news

Darauli Vidhan Sabha Seat
Darauli Seat: माले के सत्यदेव राम का गढ़, भाजपा के रामायण मांझी देंगे दोबारा चुनौती?
bihar chunav 2025
पेचीदगी या अड़चन... महागठबंधन में ऐसा कुछ नहीं: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा
bihar chunav 2025
राहुल गांधी से आज मुलाकात करेंगे तेजस्वी, कांग्रेस MP बोले अब सुलझ जाएगी सीट शेयरिंग
Bihar News
लखनऊ का वॉन्टेड शिवा पटना से गिरफ्तार, पुलिस ने रखा था 50 हजार का इनाम
bihar chunav 2025
'टिकट का बंटवारा होगा तो बिखराव देखने को मिलेगा', सपा नेता ने NDA पर कसा तंज
Ranchi News
Swadeshi Marathon: रांची में ऐतिहासिक 'स्वदेशी मैराथन', 25 हजार लोगों ने भरी हुंकार
Motihari News
चारा लेने दूसरे गांव गए थे ग्रामीण, लौटते वक्त नाव पलटने से दर्दनाक हादसा, 3 की मौत
bihar chunav 2025
15 अक्टूबर को NDA कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे PM मोदी, बोले- विजय के लिए...
Chaibasa news
चाईबासा में नक्सलियों का तांडव, एयरटेल टावर को फूंका, इलाका हो गया धुआं-धुआं
Bihar News
किसी काम के बहाने जीविका की सीएम रेखा देवी ने बुलाया, फिर हो गई महिला की हत्या