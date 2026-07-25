/छात्र आंदोलन के बीच बिहार से धरा गया महाराष्ट्र TET पेपर लीक का मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता

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नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पेपर लीक मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. लंबे समय से फरार चल रहे कथित पेपर लीक माफिया बिजेंद्र गुप्ता को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे अपने साथ पुणे लेकर चली गई, जहां आज उसे कोर्ट में पेश किया जा सकता है. बता दें कि बिजेंद्र गुप्ता मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला है. हालांकि, वो काफी समय से अपने घर नहीं आता था. महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पेपर लीक मामले में उसका नाम आने के बाद से वह फरार चल रहा था. इधर, महाराष्ट्र पुलिस ने उसकी पत्नी सुमन कुमारी को पटना से गिरफ्तार कर लिया था.
इसके अलावा एक जुलाई की रात को महाराष्ट्र एसटीएफ ने वैशाली जिले में कचहरी रोड स्थित साइबर कैफे में भी छापेमारी की थी. जिसके बाद कैफे संचालक सोनू कुमार सहित तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई. जांच में यह भी सामने आया था कि सोनू कुमार के संबंध बिजेंद्र गुप्ता से हैं. हाजीपुर से गिरफ्तार कैफे संचालक सोनू के कबूलनामे के बाद पुलिस ने दिल्ली के पवन कुमार और हरियाणा के हरिओम पानु को धर दबोचा गया था. बता दें कि महाराष्ट्र में 28 जून को आयोजित होने वाली टीईटी परीक्षा का प्रश्नपत्र परीक्षा से करीब 24 घंटे पहले ही लीक हो गया था.
पेपर लीक में बिजेंद्र गुप्ता का नाम सामने आने के बाद उसके पिता बालेश्वर साह ने बताया था कि वह (बिजेंद्र गुप्ता) बचपन में पढ़ाई में काफी तेज था. साल 2003 में वह आगे की पढ़ाई के लिए बेगूसराय चला गया था, जहां बाद में कोचिंग पढ़ाने लगा था. इसी दौरान उसका नाम एक हत्याकांड में जुड़ गया और उसे जेल भी हुई थी.
पिता ने बताया था कि जेल के दौरान उसकी पहचान चर्चित सॉल्वर गैंग के रंजीत डॉन और अन्य लोगों से हुई थी, जिसके बाद वह कथित तौर पर इस नेटवर्क से जुड़ गया था. उन्होंने बताया था कि अंतरजातीय विवाह करने के बाद से उसे परिवार से कोई मतलब नहीं रहा. वह करीब पांच वर्षों से गांव नहीं आया है.