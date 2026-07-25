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छात्र आंदोलन के बीच बिहार से धरा गया महाराष्ट्र TET पेपर लीक का मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता

Paper Leak Mastermind Bijendra Gupta Arrested: छात्र आंदोलन के बीच महाराष्ट्र पुलिस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पेपर लीक के मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है. पेपर लीक के बाद से वह फरार चल रहा था.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 25, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:54 AM IST
छात्र आंदोलन के बीच बिहार से धरा गया महाराष्ट्र TET पेपर लीक का मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता
Image Credit: महाराष्ट्र TET पेपर लीक का मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता गिरफ्तार (IANS)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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