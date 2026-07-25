/छात्र आंदोलन के बीच बिहार से धरा गया महाराष्ट्र TET पेपर लीक का मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता

नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पेपर लीक मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. लंबे समय से फरार चल रहे कथित पेपर लीक माफिया बिजेंद्र गुप्ता को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे अपने साथ पुणे लेकर चली गई, जहां आज उसे कोर्ट में पेश किया जा सकता है. बता दें कि बिजेंद्र गुप्ता मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला है. हालांकि, वो काफी समय से अपने घर नहीं आता था. महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पेपर लीक मामले में उसका नाम आने के बाद से वह फरार चल रहा था. इधर, महाराष्ट्र पुलिस ने उसकी पत्नी सुमन कुमारी को पटना से गिरफ्तार कर लिया था.