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रात 2 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया पटना, टॉप-10 अपराधी विदेशिया और पप्पू का हाफ एनकाउंटर

Patna News: पटना के बिहटा थाना क्षेत्र के आनंदपुर बधार के नीचे पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान पटना पुलिस और एसटीएफ ने दो अपराधी का हाफ एनकाउंटर कर दिया. दरअसल, गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ और पटना पुलिस विदेशिया और पप्पू नमक टॉप-10 अपराधी को पकड़ ने पहुंची थी. अपराधियों ने इस दौरान पुलिस पर ताबड़तोड़ कई राउंड की फायरिंग कर दी. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में दोनों अपराधी के पैर में गोली मारी दी. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 13, 2026, 05:46 AM IST

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टॉप-10 अपराधी विदेशिया और पप्पू का हाफ एनकाउंटर
टॉप-10 अपराधी विदेशिया और पप्पू का हाफ एनकाउंटर

Patna Encounter: बिहार की राजधानी पटना के दानापुर के बिहटा में अपराधियों के खिलाफ पटना पुलिस का 'ऑपरेशन लंगड़ा लगातार असर दिखा रहा है. इसी अभियान के तहत देर रात बिहटा थाना क्षेत्र के आनंदपुर गांव के बधार में पुलिस और अपराधियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई. इस कार्रवाई में कुख्यात अपराधी विदेशिया उर्फ अमरेंद्र और पप्पू नाम के दो अपराधी पैर में गोली लगने से घायल हो गए. जिसके बाद इलाज के लिए बिहटा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स भेजा गया है.

जानकारी के अनुसार, पटना पुलिस की विशेष टीम और STF को अपराधियों की गतिविधियों की गुप्त सूचना मिली थी. इसके बाद संयुक्त रूप से इलाके में घेराबंदी कर छापेमारी की गई. पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए.

बताया जा रहा है कि पूरी मुठभेड़ रात करीब दो बजे हुई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस ने मौके से हथियार और अन्य संदिग्ध सामान भी बरामद किए हैं. इससे जुड़े और अपराधियों कि तलाश में छापेमारी किया जा राह हैं.

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दरअसल, पटना पुलिस इन दिनों अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए 'ऑपरेशन लंगड़ा' को प्रमुखता से चला रही है. इस अभियान के तहत लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी, छापेमारी और मुठभेड़ की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि राजधानी पटना में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के मनोबल को तोड़ने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा.

रिपोर्ट: इश्तेयाक खान

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