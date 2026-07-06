/पटना में पुलिस की बड़ी लापरवाही: थाने में एसपी कर रही थीं निरीक्षण, इधर हथकड़ी समेत कस्टडी से फरार हो गया चोर

पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार

पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर चोरी के सामान की बरामदगी के लिए पुलिस टीम उसे अपने साथ लेकर गई थी. इसी दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मियों को चकमा दिया और हथकड़ी समेत मौके से फरार हो गया. बताया जा रहा है कि यह घटना सोमवार शाम करीब 4:45 बजे की है. संयोग से उसी समय पटना सेंट्रल एसपी ममता कल्याणी थाने के औचक निरीक्षण पर पहुंची हुई थीं. एक ओर एसपी थाना परिसर का निरीक्षण कर रही थीं, वहीं दूसरी ओर आरोपी पुलिस कस्टडी से भाग निकला.