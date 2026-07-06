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पटना में पुलिस की बड़ी लापरवाही: थाने में एसपी कर रही थीं निरीक्षण, इधर हथकड़ी समेत कस्टडी से फरार हो गया चोर

Patna News: पटना के गर्दनीबाग थाने से पुलिस को चकमा देकर तार चोरी का आरोपी भाग निकला. हथकड़ी लगे होने के बावजूद उसके भागने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 06, 2026, 11:34 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:34 PM IST
पटना में पुलिस की बड़ी लापरवाही: थाने में एसपी कर रही थीं निरीक्षण, इधर हथकड़ी समेत कस्टडी से फरार हो गया चोर
Image Credit: गर्दनीबाग थाने से आरोपी फरार (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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