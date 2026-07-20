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मुजफ्फरपुरः ससुराल में युवक ने पत्नी के साथ की खुदकुशी! तीन महीने पहले हुई थी शादी

मुजफ्फरपुर से एक नव-विवाहित जोड़े की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. यहां मोतीपुर थाना क्षेत्र के नरियार नवादा में नव-विवाहित जोड़े की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. पति-पत्नी दोनों की लाश कमरे में फंदे से लटकती हुई मिली.

Edited By:K Raj MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 20, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 12:00 PM IST
मुजफ्फरपुरः ससुराल में युवक ने पत्नी के साथ की खुदकुशी! तीन महीने पहले हुई थी शादी
Image Credit: मुजफ्फरपुरः ससुराल में युवक ने पत्नी के साथ की खुदकुशी! तीन महीने पहले हुई थी शादी (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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