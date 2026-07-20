मुजफ्फरपुरः ससुराल में युवक ने पत्नी के साथ की खुदकुशी! तीन महीने पहले हुई थी शादी

मुजफ्फरपुर से एक नव-विवाहित जोड़े की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. यहां मोतीपुर थाना क्षेत्र के नरियार नवादा में नव-विवाहित जोड़े की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. पति-पत्नी दोनों की लाश कमरे में फंदे से लटकती हुई मिली. मृतक जोड़े की पहचान पानापुर के हरशेर निवासी विजय और उसकी पत्नी अंजलि के रूप मे हुई. बताया जा रहा है कि करीब 3 महीने पहले दोनों की शादी हुई थी. युवक अपनी ससुराल आया था और आधी रात को उसकी फंदे से लटकी लाश मिली. पत्नी का शव भी पास में फंदे से झूलता हुआ पाया गया. लोगों ने पुलिस की इसकी सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को फंदे से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा दिया है.