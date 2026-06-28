/दानापुर में फौजी ड्रेस पहनकर आए शख्स ने परिवार पर किया धारदार हथियार से हमला, CCTV में कैद हुई खूनी झड़प

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पटना के दानापुर में धारदार हथियार से हमला किए जाने का मामला सामने आया है. घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे युवक पर धारदार हथियार से हमला करता दिखाई दे रहा है. मामले को लेकर दानापुर थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज ने बताया कि वायरल वीडियो और प्राप्त आवेदन के आधार पर पुलिस ने संज्ञान लिया है. घटना में दो लोग घायल हुए हैं.
घर में घुस आया वर्दी पहना व्यक्ति और फिर...
पीड़ित पक्ष की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक झगड़े के दौरान, एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से उन पर हमला किया, जिसमें एक युवक और उसकी मदद के लिए आगे आई एक महिला घायल हो गए. घायल व्यक्ति, अजय कुमार ने बताया कि वर्दी पहने एक व्यक्ति उनके घर आया और फल वाला पेड़ काटने लगा. जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो उस व्यक्ति ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया. जब उनकी पत्नी ने उन्हें बचाने की कोशिश की, तो उन पर भी जानलेवा हमला किया गया. इस घटना के संबंध में धनेपुर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है.
वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस
थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है. पुलिस वायरल वीडियो की भी जांच कर रही है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. अधिकारियों ने कहा है कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं, घायलों का इलाज किया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.