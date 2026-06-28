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दानापुर में फौजी ड्रेस पहनकर आए शख्स ने परिवार पर किया धारदार हथियार से हमला, CCTV में कैद हुई खूनी झड़प

पटना के दानापुर में धारदार हथियार से हुए हमले में दो लोग घायल हो गए. हमलावर आर्मी की वर्दी पहनकर आया था. हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दानापुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है.

Written ByISTYEK KHAN Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 28, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:41 AM IST
दानापुर में फौजी ड्रेस पहनकर आए शख्स ने परिवार पर किया धारदार हथियार से हमला, CCTV में कैद हुई खूनी झड़प
Image Credit: दानापुर न्यूज (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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ISTYEK KHAN

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पटना के दानापुर में अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार. मीडिया में 21 साल काम करने का अनुभव. कई इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में काम कर चुके इस्तेयाक पिछले 18 साल से जी मीडिया से जुड़े हुए हैं. पटना पश्चिमी क्षेत्र के कई पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में इनकी रिपोर्टिंग का अहम योगदान रहा है. जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता देना उनकी विशेषता है. उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बिहार सरकार की ओर से 2008 और 2017 में सम्मानित किया जा चुका है.

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