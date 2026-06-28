/दानापुर में फौजी ड्रेस पहनकर आए शख्स ने परिवार पर किया धारदार हथियार से हमला, CCTV में कैद हुई खूनी झड़प

घर में घुस आया वर्दी पहना व्यक्ति और फिर...

पीड़ित पक्ष की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक झगड़े के दौरान, एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से उन पर हमला किया, जिसमें एक युवक और उसकी मदद के लिए आगे आई एक महिला घायल हो गए. घायल व्यक्ति, अजय कुमार ने बताया कि वर्दी पहने एक व्यक्ति उनके घर आया और फल वाला पेड़ काटने लगा. जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो उस व्यक्ति ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया. जब उनकी पत्नी ने उन्हें बचाने की कोशिश की, तो उन पर भी जानलेवा हमला किया गया. इस घटना के संबंध में धनेपुर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है.