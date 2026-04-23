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Muzaffarpur News: डेढ़ साल तक जीजा पर लुटाया प्यार, फिर साले ने ही कत्ल कर जमीन में गाड़ा शव

Muzaffarpur Crime News: मुजफ्फरपुर में अंतरजातीय विवाह करने की वजह से उसकी हत्या कर दी गई. युवक के साले उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि साले ने हत्या कर दी और उसके लाश को जमीन में गाड़ दिया.

Written By  Manitosh kumar|Edited By: Shailendra |Last Updated: Apr 23, 2026, 05:51 AM IST

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पुलिस ने मिट्टी खोदकर निकाली लाश और कातिल साला को कर लिया गिरफ्तार
पुलिस ने मिट्टी खोदकर निकाली लाश और कातिल साला को कर लिया गिरफ्तार

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर से एक सनसनीखेज और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक को अंतरजातीय विवाह करना मंहगा पड़ गया. अंतरजातीय विवाह के बाद ससुराल पक्ष के लोग डेढ़ साल तक खूब मान सम्मान दिया. इसके बाद एक दिन ऐसा आया कि उसके साले ने रास्ते से हटाने के लिए पहले उसे ससुराल बुलाया फिर उसका अपहरण किया और सुनसान जगह पर ले जा रहा हत्या कर दिया. हत्या करने के बाद उसकी लाश को जमीन के अंदर गाड़ दिया. वहीं, जब की उसकी पत्नी और परिजन इस बात की जानकारी दी पुलिस को दिया, तो पुलिस ने गुत्थी को सुलझा लिया और जमीन के अंदर से युवक की लाश को खोज निकाल लिया.

दरअसल, घटना साहेबगंज थाना क्षेत्र अहियापुर खुरसीदा की है, जहां के रहने वाले सुनिल कुमार ने मोतीहारी जिला के केसरिया के रहने वाली शिल्पी कुमारी से साल 2024 में अंतर जातीय विवाह किया था. कुछ दिन बाद दोनों पक्षों में सुलह हो गया और सुनील को सुसराल में मान सम्मान मिलने लगा, लेकिन इसी बीच 17 अप्रैल की रात सुनील को किसी ने फोन कर बुलाया गया और फिर वह रहस्यमय तरीके से उसे गायब कर दिया. वह जिस स्कूटी से गाया था वह स्कूटी मोतीहारी जिला के बिजधरी थाना क्षेत्र के चोकीदारिया पुल के नीचे से स्थानीय पुलिस ने बरामद किया.

इधर, परिजनों की शिकायत के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस भी हरकत में आई और अपहृत सुनील की खोज के लिए विशेष टीम का गठन किया. विशेष टीम तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर तेजी से कार्रवाई करते हुए फोन करने वाले सुनील के साला सुमंत कुमार को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में सुमंत ने चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने बताया कि पारिवारिक रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया. इसके बाद उसकी निशानदेही पर मृतक का शव मोतिहारी के बंजर इलाके से मिट्टी में दबा हुआ बरामद किया गया.

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ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि आरोपी मृतक का साला है. साल 2024 में हुए अंतरजातीय विवाह को लेकर परिवार में लंबे समय से तनाव चल रहा था. इसी विवाद ने इस जघन्य अपराध का रूप ले लिया और आरोपी सुमंत ने अपने कुछ सहयोगी के साथ मिलकर सुनील को झांसा देकर बुलाया, उसकी हत्या कर दिया. जिसके लाश को जमीन के अंदर गाड़ दिया. घटना में इस्तेमाल मोबाइल भी जब्त किया गया है.

यह भी पढ़ें: कहीं गाड़ी का तहखाना तो कहीं पुलिया के नीचे...,मुजफ्फरपुर में ऐसे पकड़ी गई अवैध शराब

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