पति की दहलीज लांघते ही बंगाल के कोठे पहुंच गई महिला! दलालों ने 25 हजार में बेचा, पटना पुलिस ने ऐसे किया रेस्क्यू

Patna News: पटना के मनेर से लापता हुई एक महिला को पुलिस ने पश्चिम बंगाल के रेड लाइट एरिया से सुरक्षित बरामद किया है. महिला काफी समय से गायब थी, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और गुप्त सूचनाओं के आधार पर मामले की जांच की. जांच की कड़ियां जोड़ते हुए पटना पुलिस की टीम बंगाल पहुंची और छापेमारी कर महिला को देह व्यापार के दलदल से बाहर निकाला. अब इस मामले में पुलिस उस गिरोह का पता लगाने में जुटी है, जिसने महिला को झांसा देकर दूसरे राज्य में ले जाकर बेच दिया था.

जानें क्या है पूरा मामला?

महीनों बीतने के बाद एक कस्टमर ने पीड़ित महिला की मदद की और महिला के पति को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही पति ने मनेर थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस कस्टमर के माध्यम से पश्चिम बंगाल पुलिस के सहयोग से छापेमारी की और महिला को रेड लाइट इलाके के एक कोठे से बरामद किया. इतना ही नहीं, पुलिस ने कोठे संचालक को भी गिरफ्तार किया है. इस पूरे मामले में इस केस के अनुसंधान कर्ता अफसर अली ने बताया कि मनेर थाना में अक्टूबर माह में एक लड़की का गुमसुदगी का मामला आया था. जानकारी मिली कि वह लड़की वेस्ट बंगाल में रहती है.

नौकरी का झांसा देकर बनाया शिकार

अफसर अली ने बताया कि इस सूचना के आधार पर एक टीम बनाकर वेस्ट बंगाल पहुंच कर पश्चिम बंगाल पुलिस और कस्टमर के सहयोग से कोठे पर छापेमारी की और लड़की को बरामद किया. साथ ही कोठे के संचालक को भी गिरफ्तार किया गया. लड़की ने अपने बयान में बताया कि पति से झगड़ा हो गया था. इसके बाद नौकरी का झांसा दिलाते हुए एक युवक उसे पश्चिम बंगाल ले गया और रेड लाइट इलाके के एक कोठे में 25 हजार में बेच दिया. फिलहाल बरामद महिला को उसके परिजन के हवाले कर दिया गया है और पकड़े गए कोठी संचालक को जेल भेजा गया है.

रिपोर्ट: इश्तियाक खान