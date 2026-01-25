Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3085578
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

पति की दहलीज लांघते ही बंगाल के कोठे पहुंच गई महिला! दलालों ने 25 हजार में बेचा, पटना पुलिस ने ऐसे किया रेस्क्यू

Patna News: पति से झगड़ा होने पर पटना के मनेर की रहने वाली महिला घर से निकल गई. नौकरी का झांसा देकर दलालों ने उसे 25000 हजार में पश्चिम बंगाल के रेड लाइट एरिया में बेच दिया, जिसे पुलिस ने सुरक्षित बरामद किया है.

 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 25, 2026, 11:34 AM IST

Trending Photos

पति की दहलीज लांघते ही बंगाल के कोठे पहुंच गई महिला! दलालों ने 25 हजार में बेचा, पटना पुलिस ने ऐसे किया रेस्क्यू (इमेज क्रेडिट- GOOGLE GEMINI)
पति की दहलीज लांघते ही बंगाल के कोठे पहुंच गई महिला! दलालों ने 25 हजार में बेचा, पटना पुलिस ने ऐसे किया रेस्क्यू (इमेज क्रेडिट- GOOGLE GEMINI)

Patna News: पटना के मनेर से लापता हुई एक महिला को पुलिस ने पश्चिम बंगाल के रेड लाइट एरिया से सुरक्षित बरामद किया है. महिला काफी समय से गायब थी, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और गुप्त सूचनाओं के आधार पर मामले की जांच की. जांच की कड़ियां जोड़ते हुए पटना पुलिस की टीम बंगाल पहुंची और छापेमारी कर महिला को देह व्यापार के दलदल से बाहर निकाला. अब इस मामले में पुलिस उस गिरोह का पता लगाने में जुटी है, जिसने महिला को झांसा देकर दूसरे राज्य में ले जाकर बेच दिया था.

जानें क्या है पूरा मामला? 
महीनों बीतने के बाद एक कस्टमर ने पीड़ित महिला की मदद की और महिला के पति को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही पति ने मनेर थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस कस्टमर के माध्यम से पश्चिम बंगाल पुलिस के सहयोग से छापेमारी की और महिला को रेड लाइट इलाके के एक कोठे से बरामद किया. इतना ही नहीं, पुलिस ने कोठे संचालक को भी गिरफ्तार किया है. इस पूरे मामले में इस केस के अनुसंधान कर्ता अफसर अली ने बताया कि मनेर थाना में अक्टूबर माह में एक लड़की का गुमसुदगी का मामला आया था. जानकारी मिली कि वह लड़की वेस्ट बंगाल में रहती है.

यह भी पढ़ें: NEET छात्रा मौत मामला: दो थाना प्रभारी सस्पेंड, अंडर गारमेंट्स में मिला 'स्पर्म'

Add Zee News as a Preferred Source

नौकरी का झांसा देकर बनाया शिकार
अफसर अली ने बताया कि इस सूचना के आधार पर एक टीम बनाकर वेस्ट बंगाल पहुंच कर पश्चिम बंगाल पुलिस और कस्टमर के सहयोग से कोठे पर छापेमारी की और लड़की को बरामद किया. साथ ही कोठे के संचालक को भी गिरफ्तार किया गया. लड़की ने अपने बयान में बताया कि पति से झगड़ा हो गया था. इसके बाद नौकरी का झांसा दिलाते हुए एक युवक उसे पश्चिम बंगाल ले गया और रेड लाइट इलाके के एक कोठे में 25 हजार में बेच दिया. फिलहाल बरामद महिला को उसके परिजन के हवाले कर दिया गया है और पकड़े गए कोठी संचालक को जेल भेजा गया है.

रिपोर्ट: इश्तियाक खान

TAGS

patna news

Trending news

patna news
पति की दहलीज लांघते ही बंगाल के कोठे पहुंच गई महिला! दलालों ने 25 हजार में बेचा
Muzaffarpur News
RSS चीफ मोहन भागवत का मुजफ्फरपुर आज से, 26 जनवरी को इस कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा
Chaibasa news
सारंडा जंगल में मारे गए 17 नक्सलियों की पहचान, AK-47 और हथियारों का जखीरा बरामद
Shakeel Ahmad
'वो डरपोक और इनसिक्योर पॉलिटिशियन हैं...' राहुल गांधी पर शकील अहमद का बड़ा वार
Patna Traffic Advisory
गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान की ओर नो-एंट्री! जानें ऑटो-बस और निजी वाहनों का नया रूट
Bihar Weather
बिहार में धुल सकता है 26 जनवरी का जश्न! पश्चिमी विक्षोभ से घनघोर बारिश के आसार
bihar news today
Bihar Breaking News Live: RJD की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक आज, NEET छात्रा मौत मामले में नया मोड़... देखें पल-पल की अपडेट
Rajan Ji Maharaj
'छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा', राजन जी महाराज ने समझाया जीवन का अंतिम सत्य
Rohini Acharya
'लालूवाद को तहस-नहस करने का मिला है टास्क...', तेजस्वी की ताजपोशी पर रोहिणी का वार
Lalu Yadav
RJD में अबतक सिर्फ एक बार ही बना कार्यकारी अध्यक्ष, लालू को ही चुनौती देने लगा था