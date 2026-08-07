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मुजफ्फरपुरः रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिल रहा था शादीशुदा युवक, लोगों ने पकड़कर पहले पीटा फिर करा दी शादी

Muzaffarpur Crime News: मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में रात के अंधेरे में मिल रहे प्रेमी जोड़े गांव वालों ने पकड़ लिया. इसके बाद लोगों दोनो को पेड़ से बांधकर दोनो की पिटाई की और फिर इसके बाद दोनों की शादी करा दी. युवक पहले से शादीशुदा बताया जा रहा है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है.

Written ByManitosh kumarEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 07, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 07:33 AM IST
मुजफ्फरपुरः रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिल रहा था शादीशुदा युवक, लोगों ने पकड़कर पहले पीटा फिर करा दी शादी
Image Credit: लोगों ने पकड़कर पहले पीटा फिर करा दी शादी (Zee Media)

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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