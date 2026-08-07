/मुजफ्फरपुरः रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिल रहा था शादीशुदा युवक, लोगों ने पकड़कर पहले पीटा फिर करा दी शादी

मुजफ्फरपुर में एक शादीशुदा युवक को दिल लगाना काफी मंहगा पड़ गया. वह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए रात के अंधेरे पहुंचा था, जहां लोगों ने दोनों को पकड़ लिया. इसके बाद गांव वालों ने प्रेमी जोड़े को पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया. गांव वालों ने पहले दोनों की काफी पिटाई की, फिर दोनों की जबरन शादी करा दी. खास बात यह है कि युवक पहले से शादीशुदा बताया जा रहा है. अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना सकरा थाना क्षेत्र के मझौलिया पंचायत के वार्ड संख्या 7 की बताई जा रही है. हालांकि, वायरल वीडियो की पुष्टि ज़ी मीडिया नहीं करता है.