/मसौढ़ी पुलिस का एक्शन: धनौती गांव में भीषण चोरी का खुलासा, चोर और खरीदार दुकानदारों समेत 4 गिरफ्तार

चोरों ने उठाया मौके का फायदा

मिली जानकारी के अनुसार, धनौती गांव निवासी पीड़ित परिवार किसी आवश्यक कार्य के सिलसिले में अपने घर में ताला लगाकर बाहर गया हुआ था. इसी दौरान मौके का फायदा उठाते हुए बुधवार देर रात अज्ञात चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ दिया और अंदर प्रवेश कर गए. इसके बाद चोरों ने घर में रखे सोने-चांदी के कीमती आभूषणों और नकद राशि पर हाथ साफ किया और मौके से आसानी से फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही मसौढ़ी पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आई और घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी.