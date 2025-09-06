MBBS Doctor Suicide Case: हॉस्पिटल से घर लौटा डॉक्टर, खाना खाया और कमरे में खुद को मारी गोली, मौत
MBBS Doctor Suicide Case: हॉस्पिटल से घर लौटा डॉक्टर, खाना खाया और कमरे में खुद को मारी गोली, मौत

Muzaffarpur MBBS Doctor Suicide: मुजफ्फरपुर में पेट्रोल पंप संचालक के डॉक्टर बेटे ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया. यह घटना शुक्रवार की रात की है. घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के जैतपुर कॉलोनी की है.

डॉक्टर आशुतोष चंद्रा ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली
MBBS Doctor Ashutosh Chandra Committed Suicide: मुजफ्फरपुर में पेट्रोल पंप संचालक के डॉक्टर बेटे ने घर में रखी हुई दो नाली बंदूक से खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है. शुक्रवार की शाम अस्पताल से घर पहुंचे और कमरे में जाकर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया. मृतक का नाम आशुतोष चंद्र है, जो डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद 6 महीने पहले शहर के एक अस्पताल में प्रैक्टिस शुरू किया था. घटना के बाद परिजनो में कोहराम मच गया. घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के जैतपुर कॉलोनी की है. घटना की सूचना मिलते ही टाउन एसडीपीओ के साथ FSL की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है.

दरअसल, मूल रूप से मुजफ्फरपुर जिले मनियारी थाना क्षेत्र के रहने वाले पेट्रोल पंप व्यवसायी अविनाश सिंह काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के जैतपुर कॉलोनी में अपना मकान बनाकर रहते है और हाल में उनका 25 साल का बेटा आशुतोष चंद्र एमबीबीएस (MBBS) की पढ़ाई पूरी कर शहर के एक अस्पताल में अपना प्रैक्टिस शुरू किया था. साथ में पीजी की पढ़ाई पूरी करने में जुटा था. 

डॉक्टर आशुतोष चंद्र शुक्रवार की शाम अपनी ड्यूटी खत्म कर घर पहुंचा और परिजनों के साथ नाश्ता किया, फिर इसके बाद वह अपने कमरे में चला गया. जहां पर वह पढ़ाई किया करता था. कुछ देर के बाद उस कमरे में गोली चलने की आवाज आई, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और देखा है तो डॉक्टर आशुतोष खून से लथपथ पड़ा हुआ था और उसके पैर के पास बंदूक पड़ी हुई थी, उसने अपने गर्दन के पास गोली मारी थी. 

डेड बॉडी को देखकर के परिजन बेसुध हो गए और मौके पर चीख पुकार मच गई. इस दौरान में वही गोली चलने की आवाज को सुनकर के आसपास के लोगों में हड़कप मच गया. उसके बाद घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस और एएसपी टाउन सुरेश कुमार जांच पड़ताल के लिए पहुंचे. इस तफ्तीश के लिए FSL टीम को भी बुलाया गया है.

यह भी पढ़ें: खुदकुशी या ऑनर किलिंग, नाबालिग छात्रा का फांसी से लटका मिला शव, पुलिस जांच में जुटी

पूरे घटना को लेकर एएसपी टाउन सुरेश कुमार ने बताया कि एक डॉक्टर ने सुसाइड किया है, उसने घर में रखी हुई बंदूक से खुद को गोली मारी है. परिजनों से पूछताछ में पता चला रहा है. डॉक्टर आशुतोष एमबीबीएस करने के बाद पीजी की पढ़ाई कर रहे थे. इसी दौरान वह काफी तनाव में थे और तनाव में होने के कारण खुद को गोली मार ली है. फिलहाल, पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और एफएसएल की टीम से भी जांच पड़ताल कराई जा रही है.

इनपुट: मणितोष कुमार

यह भी पढ़ें:6 महीने पहले की थी लव मैरिज, अब फांसी लगाकर दे दी जान, जानें कारण

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

