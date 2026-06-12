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बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने पूर्व PA के खिलाफ दर्ज कराई FIR, X अकाउंट पर कब्जा का मामला

Nishant Ketu Jha: मंत्री अशोक चौधरी ने अपने पूर्व निजी सहायक (PA) निशांत केतु झा के खिलाफ पटना साइबर थाने में नामजद प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई है. आरोप है कि सेवा से हटाए जाने के बाद भी आरोपी ने मंत्री के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल X (पूर्व में ट्विटर) पर अवैध रूप से नियंत्रण बना रखा है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 12, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:46 PM IST
बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने पूर्व PA के खिलाफ दर्ज कराई FIR, X अकाउंट पर कब्जा का मामला
Image Credit: मंत्री अशोक चौधरी ने पूर्व PA पर दर्ज कराया साइबर केस (Photo-AI)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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