/डांस का झांसा, अपहरण और फिर होटल में गैंगरेप की साजिश... पटना पुलिस ने नाबालिग को बचाया, 2 डांसर समेत 11 गिरफ्तार

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पटना के अगमकुंआ थाने की पुलिस ने पालीगंज से अपहृत एक नाबालिग लड़की को मंगलवार को एक होटल से सकुशल बरामद कर लिया है. पुलिस ने होटल के कमरे से दो महिला डांसर समेत कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने होटल के कमरे को सील कर दिया है. वहां से 11 मोबाइल फोन जब्त किए हैं. एफएसएल टीम की मदद से घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा रहें हैं.
घटना की जानकारी देते हुए सिटी एसपी पूर्वी शैलजा ने बताया कि 6 जुलाई 2026 को अगमकुआं थाना पुलिस को सूचना मिली कि पालीगंज थाना की अपहृता नाबालिग लड़की को जक्कनपुर मीठापुर में डांसर आरती कुमारी के घर रखा गया है. सूचना मिलते ही पुलिस ने आरती कुमारी के घर छापेमारी की, लेकिन आरती कुमारी वहां उपस्थित नहीं थी. जब आरती कुमारी के फोन से संपर्क किया गया, तो पुलिस ने जीरो माइल स्थित गंगा महल होटल में जाने की बात बतायी गयी. पुलिस ने तत्काल जीरो माइल के गंगा महल होटल में छापेमारी की. होटल के एक कमरे से नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया. मौके पर 2 महिलाएं और 8 युवक मौजूद मिले. पुलिस ने वहां उपस्थित सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया.
उन्होंने बताया कि अपहरण के जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले इस मामले में अमित कुमार को गिरफ्तार किया था. पूछताछ में अमित ने खुलासा किया कि अपहरण के बाद नाबालिग को जक्कनपुर के मीठापुर स्थित आरती कुमारी के किराए के मकान में रखा गया था.
पुलिस ने इस मामले में दो डांसर आरती कुमारी (23 वर्ष) और रूपा कुमारी (22 वर्ष) को भी गिरफ्तार किया है. इनके अलावा निखिल कुमार (22), आयुष कुमार (24), निशांत कुमार (24), अमरजीत (22), कुंदन (21), अक्षय नारायण (21), पृथ्वीराज (19), दिव्यांश कुमार (19) और अमित कुमार (18) को भी गिरफ्तार किया गया है.
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरती और रूपा ने नाबालिग को डांस कराने का झांसा देकर पालीगंज से अपने साथ बुलाया था. इसके बाद उसका अपहरण कर पहले मीठापुर स्थित किराए के मकान में रखा गया और फिर गंगा महल होटल ले जाया गया. पुलिस को आशंका है कि इस पूरे मामले में एक संगठित गिरोह सक्रिय था, जो युवतियों को बहला-फुसलाकर अपने जाल में फंसाता था.
पूछताछ के दौरान बरामद नाबालिग ने पुलिस को बताया कि होटल में मौजूद कुछ युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का प्रयास किया था. पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी है. मेडिकल जांच सहित अन्य कानूनी प्रक्रियाएं भी पूरी की जा रही हैं.
नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री शैलजा ने बताया की होटल के कमरे को सील कर दिया गया है और एफएसएल टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं. पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और अगर इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है, तो उनके खुलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: विक्रांत कुमार