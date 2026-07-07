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डांस का झांसा, अपहरण और फिर होटल में गैंगरेप की साजिश... पटना पुलिस ने नाबालिग को बचाया, 2 डांसर समेत 11 गिरफ्तार

Patna News: आरती और रूपा ने नाबालिग को डांस कराने का झांसा देकर पालीगंज से अपने साथ बुलाया था. इसके बाद उसका अपहरण कर पहले मीठापुर स्थित किराए के मकान में रखा गया और फिर गंगा महल होटल ले जाया गया.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 07, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:03 PM IST
डांस का झांसा, अपहरण और फिर होटल में गैंगरेप की साजिश... पटना पुलिस ने नाबालिग को बचाया, 2 डांसर समेत 11 गिरफ्तार
Image Credit: (Z News) पालीगंज से अगवा नाबालिग पटना के होटल से बरामदSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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