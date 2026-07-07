/डांस का झांसा, अपहरण और फिर होटल में गैंगरेप की साजिश... पटना पुलिस ने नाबालिग को बचाया, 2 डांसर समेत 11 गिरफ्तार

घटना की जानकारी देते हुए सिटी एसपी पूर्वी शैलजा ने बताया कि 6 जुलाई 2026 को अगमकुआं थाना पुलिस को सूचना मिली कि पालीगंज थाना की अपहृता नाबालिग लड़की को जक्कनपुर मीठापुर में डांसर आरती कुमारी के घर रखा गया है. सूचना मिलते ही पुलिस ने आरती कुमारी के घर छापेमारी की, लेकिन आरती कुमारी वहां उपस्थित नहीं थी. जब आरती कुमारी के फोन से संपर्क किया गया, तो पुलिस ने जीरो माइल स्थित गंगा महल होटल में जाने की बात बतायी गयी. पुलिस ने तत्काल जीरो माइल के गंगा महल होटल में छापेमारी की. होटल के एक कमरे से नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया. मौके पर 2 महिलाएं और 8 युवक मौजूद मिले. पुलिस ने वहां उपस्थित सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया.