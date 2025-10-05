Patna Gang Rape: बंगाल की नाबालिग डांसर का पटना में गैंगरेप, दरिंदों के साथ महिला भी शामिल

Bengal Minor Girl Gang Raped In Patna: बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर से शर्मसार हो गई. यहां पश्चिम बंगाल की एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है. दरिंदों के साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है. यह घटना पटना जिले के बेऊर थाना क्षेत्र के कॉपरेटिव कॉलोनी, विशुनपुर पकड़ी इलाके की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, पटना में दुर्गा पूजा के बहाने पश्चिम बंगाल से 3 डांसरों को बुलाया गया था. इनमें से दो बालिग थीं और एक नाबालिग. नाबालिग डांसर के साथ दरिंदों ने सामुहिक दुष्कर्म किया. पीड़िता ने बेऊर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत की, जिसके बाद 6 दरिंदों के साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है.

इस मामले में पटना नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मामला बेऊर थाना के को-ऑपरेटिव कॉलोनी, विशुनपुर पकड़ी इलाके का है. यहां डायल-112 से प्राप्त सूचना के आधार पर पता चला कि एक मकान में एक नाबालिग लड़की के साथ कई लोगों ने दुष्कर्म किया है. सूचना मिलते ही एसपी पश्चिमी के निर्देश पर बेऊर थानाध्यक्ष राजीव कुमार ने तत्काल एक विशेष छापामारी दल गठित किया और सूचना स्थल पर छापमारी कर सभी आरोपियों को धार दबोचा. एसपी पश्चिम ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 7 आरोपियों को महज तीन घंटे के भीतर धर दबोचा है. गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी शामिल है.

उन्होंने बताया कि अपराधियों ने एक सुनियोजित तरीके से इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता पश्चिम बंगाल की रहने वाली है. उसके साथ दो अन्य लड़कियों को दुर्गा पूजा में डांस कार्यक्रम के बहाने बुलाया गया था. उन्हें आर्केस्ट्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अच्छा पैसा दिलाने का लालच दिया गया था. नाबालिग को बहला-फुसलाकर लाने और उन्हें फंसाने में एक महिला ने अहम भूमिका निभाई थी. पटना के बेऊर इलाक में दरिंदों ने नाबालिग लड़की के साथ बारी-बारी से गैंगरेप किया. जब पीड़ित लड़की किसी तरह अपराधियों के चंगुल से निकलकर पुलिस के पास पहुंची.

पुलिस ने तुरतं एक्शन लेते हुए 6 दरिंदों के साथ आरोपी महिला को भी गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार लोगों में दानापुर का अशोक कुमार, कंकड़बाग का धीरज कुमार, विशुनपुर पकड़ी का आर्यन कुमार, बेऊर का प्रिंस कुमार, बेऊर का शशि भूषण कुमार और विशुनपुर पकड़ी सिंदु कुमार शामिल है. गिरफ्तार की गई महिला का नाम प्रिया विश्वास बताया जा रहा है. पुलिस ने बाकी दोनों युवतियों को भी अपराधियों के चंगुल से छुड़ा लिया है. इसके बाद FSL की एक विशेष टीम घटनास्थल पर पहुंची और सबूतों को सुरक्षित किया. पीड़िता के लिखित आवेदन पर पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

रिपोर्ट- इश्तियाक

