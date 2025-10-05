Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2948316
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Patna Gang Rape: बंगाल की नाबालिग डांसर का पटना में गैंगरेप, दरिंदों के साथ महिला भी शामिल

Patna Gang Rape: दुर्गा पूजा के बहाने पश्चिम बंगाल से 3 डांसरों को बुलाया गया था. इनमें से दो बालिग थीं और एक नाबालिग. नाबालिग डांसर के साथ पटना में 6 दरिंदों ने सामुहिक दुष्कर्म कियापुलिस ने महज तीन घंटे के भीतर सभी आरोपियों को धर दबोचा है. गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी शामिल है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 05, 2025, 07:14 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Bengal Minor Girl Gang Raped In Patna: बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर से शर्मसार हो गई. यहां पश्चिम बंगाल की एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है. दरिंदों के साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है. यह घटना पटना जिले के बेऊर थाना क्षेत्र के कॉपरेटिव कॉलोनी, विशुनपुर पकड़ी इलाके की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, पटना में दुर्गा पूजा के बहाने पश्चिम बंगाल से 3 डांसरों को बुलाया गया था. इनमें से दो बालिग थीं और एक नाबालिग. नाबालिग डांसर के साथ दरिंदों ने सामुहिक दुष्कर्म किया. पीड़िता ने बेऊर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत की, जिसके बाद 6 दरिंदों के साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है.

इस मामले में पटना नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मामला बेऊर थाना के को-ऑपरेटिव कॉलोनी, विशुनपुर पकड़ी इलाके का है. यहां डायल-112 से प्राप्त सूचना के आधार पर पता चला कि एक मकान में एक नाबालिग लड़की के साथ कई लोगों ने दुष्कर्म किया है. सूचना मिलते ही एसपी पश्चिमी के निर्देश पर बेऊर थानाध्यक्ष राजीव कुमार ने तत्काल एक विशेष छापामारी दल गठित किया और सूचना स्थल पर छापमारी कर सभी आरोपियों को धार दबोचा. एसपी पश्चिम ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 7 आरोपियों को महज तीन घंटे के भीतर धर दबोचा है. गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी शामिल है.

ये भी पढ़ें- शर्मनाक! मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा मेला देखकर लौट रही 12 साल की बच्ची से गैंगरेप

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने बताया कि अपराधियों ने एक सुनियोजित तरीके से इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता पश्चिम बंगाल की रहने वाली है. उसके साथ दो अन्य लड़कियों को दुर्गा पूजा में डांस कार्यक्रम के बहाने बुलाया गया था. उन्हें आर्केस्ट्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अच्छा पैसा दिलाने का लालच दिया गया था. नाबालिग को बहला-फुसलाकर लाने और उन्हें फंसाने में एक महिला ने अहम भूमिका निभाई थी. पटना के बेऊर इलाक में दरिंदों ने नाबालिग लड़की के साथ बारी-बारी से गैंगरेप किया. जब पीड़ित लड़की किसी तरह अपराधियों के चंगुल से निकलकर पुलिस के पास पहुंची.

ये भी पढ़ें- मेला देखने गई किशोरी को दरिंदों ने बनाया हैवानियत का शिकार, पोखर में मिला शव

पुलिस ने तुरतं एक्शन लेते हुए 6 दरिंदों के साथ आरोपी महिला को भी गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार लोगों में दानापुर का अशोक कुमार, कंकड़बाग का धीरज कुमार, विशुनपुर पकड़ी का आर्यन कुमार, बेऊर का प्रिंस कुमार, बेऊर का शशि भूषण कुमार और विशुनपुर पकड़ी सिंदु कुमार शामिल है. गिरफ्तार की गई महिला का नाम प्रिया विश्वास बताया जा रहा है. पुलिस ने बाकी दोनों युवतियों को भी अपराधियों के चंगुल से छुड़ा लिया है. इसके बाद FSL की एक विशेष टीम घटनास्थल पर पहुंची और सबूतों को सुरक्षित किया. पीड़िता के लिखित आवेदन पर पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

रिपोर्ट- इश्तियाक

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

patna newsGang rape

Trending news

patna news
बंगाल की नाबालिग डांसर का पटना में गैंगरेप, दरिंदों के साथ महिला भी शामिल
Dilip Jaiswal
बिहार BJP ने विधानसभा चुनाव के लिए कसी कमर, टिकट बंटवारे का फॉर्मूला तय
Valmiki Tiger Reserve
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से बाहर निकला बाघ, किसान को बनाया शिकार, तीन दिन में दूसरी मौत
Bagaha News
बगहा पुलिस का क्रूर चेहरा, किराया विवाद में दिव्यांग ऑटो चालक को लाठी-घूंसों से पीटा
Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव ने पुत्र रत्न प्राप्ति की खुशी में अपने आवास पर किया भोज का आयोजन
Jehanabad news
जहानाबाद में वज्रपात का कहर, तीन लोगों की मौत, दर्जनभर लोग झुलसे
Election Commission
Bihar Chunav: पटना में हुई EC की 'मैराथन' समीक्षा बैठक, जानें किन बातों पर हुई चर्चा
Prashant Kishor
एक साल की यात्रा शानदार रही हो या नहीं, ईमानदार जरूर रही: प्रशांत किशोर
bihar chunav 2025
Bihar: SIR की फाइनल सूची को लेकर CPI(ML) ने खड़े किए सवाल, चुनाव आयोग से मांगा जवाब
Jehanabad news
सुरेंद्र यादव पर हमलावर हुई BJP-JDU, तो वहीं RJD ने प्रशासन को ठहराया दोषी
;