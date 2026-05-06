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पटना रेलवे स्टेशन पर नाबालिग से गैंगरेप, पीड़िता को 24 घंटे तक कार में बंधक बनाकर घूमते रहे दरिंदे, 2 गिरफ्तार

Gang Rape In Patna Railway Station: पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन परिसर में एक नाबालिग से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश जारी है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 06, 2026, 08:36 AM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Patna Crime News: राजधानी पटना से एक दिल-दहलाने वाली खबर सामने आई है. यहां पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन परिसर में एक नाबालिग से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि बदमाशों ने लड़की को बंधक बनाकर 24 घंटे तक अपने साथ रखा और कार में घुमाते रहे. पीड़िता ने 4 मई को पीएमसीएच में पुलिस के सामने बयान दर्ज कराया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी गई है. अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

जानकारी के मुताबिक, पीड़िता मोतिहारी की रहने वाली है और अपने परिवार के साथ विजयवाड़ा में रहती है. वह 01 मई को मोतिहारी स्थित अपने गांव जाने के लिए ट्रेन से पटना पहुंची थी. ट्रेन से उतरने के बाद उसका मोबाइल चोरी हो गया. इस घटना से वह काफी परेशान थी और स्टेशन परिसर में रो रही थी. मदद के नाम पर एक आरोपी ने उसे विश्वास में लिया और शिकायत दर्ज कराने के नाम पर उसे ऑटो में बिठाकर पटना जंक्शन से गांधी मैदान ले गया. 

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वहां पर दूसरे दोस्त को बुलाया. उसके साथ मिलकर नाबालिग के साथ पहले कार में फिर बेउर स्थित एक मकान में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. दरिंदगी की शिकार हुई पीड़िता की जब हालत बिगड़ने लगी तब, उसे दानापुर रेलवे स्टेशन के नजदीक छोड़ दिया. वहां मुख्य आरोपी पीड़िता को धमका रहा था. विवाद देखकर कुछ यात्रियों ने दानापुर रेल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरपीएफ ने मुख्य आरोपी विकास और उसके साथी पवन राय को गिरफ्तार कर लिया. वहीं पीड़िता को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मेडिकल जांच भी हुई.

दानापुर रेल पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. इस मामले में तीसरा आरोपी अभी तक फरार है, उसकी तलाश जारी है. इससे पहले गयाजी में एक महिला को चलती ट्रेन से उतारकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था. इस तरह की घटनाओं के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है और रेल यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

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