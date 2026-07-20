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पटनाः रहस्यमय ढंग से लापता हुई नाबालिग का कोई भी सुराग नहीं, थाने के चक्कर काट रही पीड़ित मां

Patna Girl Missing: मौर्यलोक इलाके से 17 वर्षीय किशोरी सौम्या भारती रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई. पीड़ित मां दीपा देवी के अनुसार, वह पिछले सोमवार (13 जुलाई) दोपहर करीब 12 बजे ड्यूटी के लिए घर से निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी. पीड़ित मां दीपा देवी ने अपहरण की आशंका जताई है.

Edited By:K Raj MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 20, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:44 PM IST
पटनाः रहस्यमय ढंग से लापता हुई नाबालिग का कोई भी सुराग नहीं, थाने के चक्कर काट रही पीड़ित मां
Image Credit: पटनाः रहस्यमय ढंग से लापता हुई नाबालिग (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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