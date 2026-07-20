/पटनाः रहस्यमय ढंग से लापता हुई नाबालिग का कोई भी सुराग नहीं, थाने के चक्कर काट रही पीड़ित मां

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पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मौर्यलोक इलाके से 17 वर्षीय किशोरी सौम्या भारती रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई है. सौम्या रामकृष्णा नगर की रहने वाली है और 10वीं पास करने के बाद अपने खर्च के लिए हरि निवास की एक मोबाइल दुकान में काम करती थी. परिजनों के अनुसार, वह पिछले सोमवार (13 जुलाई) दोपहर करीब 12 बजे ड्यूटी के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम 7 बजे के बाद से उसका कोई पता नहीं चल सका. परिवार ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है.
सौम्या की मां दीपा देवी ने अपहरण की आशंका जताई है. उनका कहना है कि करीब एक सप्ताह पहले कुछ युवकों ने उनके घर पहुंचकर मारपीट की थी. इस मामले में बिट्टू समेत अन्य लोगों का नाम सामने आया था. घटना की शिकायत रामकृष्णा नगर थाने में की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. परिजनों का आरोप है कि उसी घटना के पांच दिन बाद सौम्या लापता हो गई.
सौम्या की बहन दिव्या भारती ने कहा कि पुलिस उनकी शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं कर रही है. परिवार लगातार रो-रोकर बेटी की सुरक्षित वापसी की गुहार लगा रहा है. वहीं, सौम्या के पिता बैरिया बस स्टैंड के पास फास्ट फूड की दुकान चलाते हैं. परिवार का यह भी आरोप है कि मकान मालिक घर खाली करने का दबाव बना रहा है, जिससे उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं.
वहीं, सौम्या के परिजनों के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर कोतवाली थाने की पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से गुम हुई किशोरी के बारे में पता लगाने में जुटी है और मामले की छानबीन जारी है. उधर, पटना जंक्शन पर रेलवे पुलिस ने तीन किशोरियों का रेस्क्यू किया है. तीनों नाबालिग लड़कियां पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले की रहने वाली हैं.
वे इंस्टाग्राम पर बने दोस्त से मिलने के लिए पटना आई थीं और रेलवे स्टेशन पर भटक रही थीं. रेलवे पुलिस ने तीनों लड़कियों को अनजान दोस्तों से सावधान रहने की सलाह देते उनको सुरक्षित उनके परिवार को सौंप दिया. साथ ही उनके भिभावकों को सतर्क रहने की सलाह दी.
रिपोर्ट- प्रकाश सिन्हा