/मुजफ्फरपुर में 3 बहनों को 2 महीने से परेशान कर रहा था आरोपी, जबरन खींचने का विरोध करने पर छात्रा को पीटा, गिरफ्तार

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मुजफ्फरपुर में एक बार नाबालिग छात्रा से छेड़खानी करने का मामला सामने आया है. छेड़खानी का विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करने की भी बात सामने आ रही है. घटना नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा इलाके की है, जहां 23 सितंबर, 2026 बुधवार की शाम नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपी ने छात्रा की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह घायल हो गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.
वहीं, मामले की सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और ललित कुमार नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. नगर थाना प्रभारी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. साथ ही आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
'पिछले करीब दो महीने से तीनों बेटियों को परेशान करता है आरोपी'
पीड़िता की मां का आरोप है कि ललित कुमार कपड़ों में आयरन करने का काम करता है. वह पिछले करीब दो महीने से उनकी तीनों बेटियों को परेशान कर रहा था. आरोप है कि वह लगातार बच्चियों के साथ छेड़खानी करता था, जिससे उनकी बच्चियां काफी डरी-सहमी थी.
'आरोपी ने छात्रा को पकड़ लिया और उसे जबरन अपने घर की ओर खींचकर ले जाने लगा'
उन्होंने कहा कि बुधवार शाम बच्चियां घर के बाहर थी, तभी आरोपी ने छात्रा को पकड़ लिया और उसे जबरन अपने घर की ओर खींचकर ले जाने का प्रयास किया. इस दौरान दो बच्चियां किसी तरह वहां से भाग निकली. वहीं, आरोपी के चंगुल में फंसी एक बच्ची ने जब विरोध किया, तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें बच्ची घायल हो गई.
छेड़खानी की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी लगा हाथ
बताया जा रहा है कि इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा है. फिलहाल, नगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है.