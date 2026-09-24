/मुजफ्फरपुर में 3 बहनों को 2 महीने से परेशान कर रहा था आरोपी, जबरन खींचने का विरोध करने पर छात्रा को पीटा, गिरफ्तार

'आरोपी ने छात्रा को पकड़ लिया और उसे जबरन अपने घर की ओर खींचकर ले जाने लगा'

उन्होंने कहा कि बुधवार शाम बच्चियां घर के बाहर थी, तभी आरोपी ने छात्रा को पकड़ लिया और उसे जबरन अपने घर की ओर खींचकर ले जाने का प्रयास किया. इस दौरान दो बच्चियां किसी तरह वहां से भाग निकली. वहीं, आरोपी के चंगुल में फंसी एक बच्ची ने जब विरोध किया, तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें बच्ची घायल हो गई.