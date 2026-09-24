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मुजफ्फरपुर में 3 बहनों को 2 महीने से परेशान कर रहा था आरोपी, जबरन खींचने का विरोध करने पर छात्रा को पीटा, गिरफ्तार

Muzaffarpur Crime News: मुजफ्फरपुर में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी और मारपीट मामले में पुलिस ने आरोपी ललित कुमार को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि घटना CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है.

Written ByManitosh kumarEdited ByShailendra
Published: Sep 24, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 06:14 PM IST
मुजफ्फरपुर में 3 बहनों को 2 महीने से परेशान कर रहा था आरोपी, जबरन खींचने का विरोध करने पर छात्रा को पीटा, गिरफ्तार
Image Credit: मुजफ्फरपुर में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी और मारपीट, आरोपी गिरफ्तार (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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मुजफ्फरपुर में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी और मारपीट, CCTV फुटेज आया सामने
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