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पटनाः दानापुर में नाबालिग छात्रा से यौन शोषण, अश्लील वीडियो बनाकर 2 साल से दुष्कर्म कर रहा आरोपी, गिरफ्तार

Danapur Minor Girl Rape: दानापुर इलाके के नेउरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता के मुताबिक, आरोपी आरा का रहने वाला है और वर्तमान समय में हवाई अड्डा थाना अंतर्गत एक किराये के मकान में रह रहा है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Edited By:K Raj MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 16, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:42 AM IST
पटनाः दानापुर में नाबालिग छात्रा से यौन शोषण, अश्लील वीडियो बनाकर 2 साल से दुष्कर्म कर रहा आरोपी, गिरफ्तार
Image Credit: अश्लील वीडियो बनाकर नाबालिग छात्रा से 2 साल से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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