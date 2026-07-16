/पटनाः दानापुर में नाबालिग छात्रा से यौन शोषण, अश्लील वीडियो बनाकर 2 साल से दुष्कर्म कर रहा आरोपी, गिरफ्तार

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राजधानी पटना के दानापुर इलाके से एक नाबालिग छात्रा के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है. पीड़िता ने नेउरा थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पीड़िता का आरोप है कि भोजपुर जिले के बलिगांव का रहने वाला सरोज कुमार पिछले 2 साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है. पीड़िता के मुताबिक, आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो बना रखा है और उसे ब्लैकमेल करता है. वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर आरोपी पिछले 2 साल से उसका यौन शोषण कर रहा है. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी वर्तमान समय में पटना के खजपुरा शिव मंदिर के पास रहता है.
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए आरोपी सनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही साक्ष्य संकलन के लिए FSL टीम की मदद ली. आरोपी और पीड़िता दोनों को चिकित्सकीय जांच (मेडिकल टेस्ट) के लिए भेजा जा रहा है. इस मामले में दानापुर डीएसपी टू अमरेंद्र कुमार झा ने बताया कि एक नाबालिक बच्ची जिसकी उम्र 16 वर्ष है, अपने परिजनों के साथ नेउरा थाना पर पहुंची. उसने (पीड़िता) एक युवक पर रेप करने का मुकदमा दर्ज कराया है.
डीएसपी ने बताया कि पीड़िता की ओर से आरोप लगाया गया है कि भोजपुर जिले के चर पोखरी निवासी योगेंद्र यादव के बेटे सनोज कुमार ने उसका यौन शोषण किया है. आरोपी वर्तमान में हवाई अड्डा थाना अंतर्गत एक किराये के मकान में रह रहा है. पीड़िता के आरोपों के मुताबिक, आरोपी पिछले 2 साल से उसके साथ बलात्कार कर रहा था. इस क्रम में उसके द्वारा एक अश्लील वीडियो भी बनाया गया है. पीड़िता के लिखित आवेदन के बाद नेउरा थानाध्यक्ष ने मामला दर्ज कर लिया है. इस मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है. पीड़िता का मेडिकल जांच कराया जा रहा है और अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
रिपोर्ट- इश्तियाक खान