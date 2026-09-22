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SKMCH में भर्ती पिता का इलाज करा रही नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी मोतिहारी से गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर के SKMCH में पिता का इलाज करा रही नाबालिग का अपहरण कर मोतिहारी ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. आरोपी SKMCH में टीबी का इलाज कराने आया था और इसी दौरान उसने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByManitosh kumarEdited ByShailendra
Published: Sep 22, 2026, 11:37 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:37 PM IST
SKMCH में भर्ती पिता का इलाज करा रही नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी मोतिहारी से गिरफ्तार
Image Credit: मुजफ्फरपुर अस्पताल से नाबालिग का अपहरण (Z News)

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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