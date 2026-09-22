SKMCH में भर्ती पिता का इलाज करा रही नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी मोतिहारी से गिरफ्तार

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उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल मुजफ्फरपुर के SKMCH से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां SKMCH अस्पताल में अपने बीमार पिता का इलाज करवा रही एक नाबालिग बच्ची को टीबी का इलाज कराने आया व्यक्ति बहला-फुसलाकर पहले अगवा कर ले गया, फिर पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के छतौनी ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं, पीड़ित परिजनों की ओर से SKMCH ओपी में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
दरअसल, बताया जा रहा है कि मोतिहारी की रहने वाली नाबालिग लड़की अपने पिता का इलाज कराने SKMCH पहुंची थी. इसी बीच मोतिहारी के छतौनी का रहने वाला आरोपी सोनू सिंह टीबी का इलाज कराने SKMCH पहुंचा था. इसी दौरान आरोपी सोनू सिंह की नजर उस नाबालिग लड़की पर पड़ी और उसने बच्ची को बहला-फुसलाकर सीधे मोतिहारी के छतौनी स्थित अपने किराए के कमरे पर ले गया, जहां उसने रात के समय नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. इसी बीच पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर वापस अस्पताल पहुंची और परिजनों और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी.
इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अस्पताल परिसर के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें एक संदिग्ध युवक बच्ची को अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दिया. पुलिस ने तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर जब जांच आगे बढ़ाई, तो आरोपी की पहचान पूर्वी चंपारण के केसरिया निवासी सोनू कुमार सिंह के रूप में हुई, जो पूर्वी चंपारण के मोतिहारी स्थित छतौनी थाना क्षेत्र में किराए का कमरा लेकर रहता था. इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी सोनू कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है.
वहीं, मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि 20 सितंबर को पीड़िता के परिजनों की तरफ से अपनी बच्ची के SKMCH से लापता होने और अगवा किए जाने का आवेदन SKMCH ओपी में दिया गया था. इसमें बताया गया था कि पीड़िता अपने इलाज करा रहे पिता के पास वार्ड में मौजूद थी, उसी दौरान किसी ने उसका अपहरण कर लिया. जब बच्ची बरामद हुई तो पता चला कि पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के छतौनी थाना क्षेत्र में किराए का कमरा लेकर रहने वाले युवक सोनू सिंह ने बच्ची को झांसा दिया था कि नीचे उसके ननिहाल पक्ष के रिश्तेदार आए हुए हैं. वह पैसे देने का लालच देकर उसे अपने साथ ले गया, जहां उसने अपने किराए के कमरे में रातभर रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया.
पुलिस ने SKMCH में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने मीडिया के माध्यम से आमजन से अपील की है कि अस्पताल या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अपने बच्चों को अकेला न छोड़ें. बच्चों को भी यह समझाएं कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति के बहकावे या झांसे में न आएं और न ही किसी अजनबी के साथ कहीं जाएं.