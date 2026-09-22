SKMCH में भर्ती पिता का इलाज करा रही नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी मोतिहारी से गिरफ्तार

वहीं, मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि 20 सितंबर को पीड़िता के परिजनों की तरफ से अपनी बच्ची के SKMCH से लापता होने और अगवा किए जाने का आवेदन SKMCH ओपी में दिया गया था. इसमें बताया गया था कि पीड़िता अपने इलाज करा रहे पिता के पास वार्ड में मौजूद थी, उसी दौरान किसी ने उसका अपहरण कर लिया. जब बच्ची बरामद हुई तो पता चला कि पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के छतौनी थाना क्षेत्र में किराए का कमरा लेकर रहने वाले युवक सोनू सिंह ने बच्ची को झांसा दिया था कि नीचे उसके ननिहाल पक्ष के रिश्तेदार आए हुए हैं. वह पैसे देने का लालच देकर उसे अपने साथ ले गया, जहां उसने अपने किराए के कमरे में रातभर रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया.