छठ महापर्व पर बाढ़ अनुमंडल में बदमाशों का तांडव! दो लोगों को मारी गोली, कई राउंड की फायरिंग

Bihar Crime News: कल छठ महापर्व का उषा अर्घ था. इसी छठ के हर्ष और उल्लास वाले माहौल पर कुछ बदमाशों ने ग्रहण लगा दिया. घटना बाढ़ अनुमंडल की है, जहां बीच प्रोग्राम मे कुछ बदमाशों ने गोलीबारी शुरू कर दी थी. 

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 29, 2025, 10:04 AM IST

Bihar Crime News: बिहार के बाढ़ अनुमंडल से एक बड़ी घटना सामने आ रही है. यह घटना कोनदी गांव में छठ महापर्व के दिन हुई, जहां छठ पर आयोजित नाटक कार्यक्रम में रात में अचानक कुछ बदमाशों ने गोलीबारी शुरू कर दी. इस फायरिंग में दो लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया गया है, जिसमें से एक की हालत गंभीर और दूसरे युवक को गोली बिल्कुल करीब से लग कर चली गई.  

आरोपी नशे में थे डूबे- 
आपको बता दे कि कोनदी गांव में हर साल छठ पर्व पर  कल्चरल प्रोग्राम  का आयोजन किया जाता है. यह कल्चरल प्रोग्राम हमेशा रात को आयोजित किया जाता है.  ग्रामीणों का कहना हैं कि रात में कार्यक्रम के दौरान कुछ लोग नशे की हालत में कार्यक्रम में पहुंच गए और लोगों के साथ बदमाशी करने लगे. लोगों ने जब उनका विरोध किया, तब बदमाशों ने उनपर ताबडतोड़ फायरिंग शुरू कर दी. इन बदमाशों ने करीब 8 राउंड फायरिंग की थी. इस गोलीबारी में घायल होने वाले लोगों की पहचान अमित कुमार और नंदन कुमार के रूप में की गई है.  कार्यक्रम के दौरान अचानक गोली चलने से गांव में हंगामा मच गया. ग्रामीण लोग दोनों घायल युवकों को लेकर देर रात बाढ़ अनुमंडल अस्पताल पहुंचे. घायलों के प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया. ग्रामिणों ने फिर इस घटना की सूचना पुलिस को दी. पुलिस तुरंत कारवाई कर मामले की जांच में जुट गई है. 

इनपुट: चंदन राय

