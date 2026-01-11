Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3071163
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Trending Photos

बिहार की खबरें (File Photo)
ब्रेकिंग न्यूज

किडनैप किया...जबरन पिलाई शराब, मोहम्मद जुनैद ने 5 दोस्तों संग लड़की का रातभर किया बलात्कार

Purnia News: पूर्णिया से रूह कंपा देने वाली एक वारदात सामने आयी है. यहां एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है. 6 युवकों ने न केवल युवती का अपहरण किया, बल्कि उसे जबरन शराब पिलाकर पूरी रात दरिंदगी की. फिलहाल, पीड़िता की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है और वह पूर्णिया जीएमसीएच में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है. घटना डगरूआ थाना क्षेत्र स्थित बरियार चौक जया ट्रेडर्स में हुई है. पुलिस ने घटनास्थल से जया ट्रेडर्स के संचालक मो. जुनैद को गिरफ्तार कर लिया है.

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

TAGS

Purnia NewsBihar News

Trending news

Purnia News
किडनैप किया...जबरन पिलाई शराब, मो. जुनैद ने 5 दोस्तों संग लड़की का रातभर किया रेप
Bhojpuri news
इस जन्म में खेसारी से नहीं मिलना चाहते पवन सिह! पावरस्टार ने किया ऐलान, जानिए वजह
Ranchi News
रांची में 12 से 14 जनवरी तक कक्षा 6 तक छुट्टी, जानें क्या हैं नई गाइडलाइंस
Mukesh Sahani
'3 महीने में वादे पूरे करें, वरना...', मुकेश सहनी का नीतीश सरकार को अल्टीमेटम
CM nitish kumar
नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' की डेट फाइनल, जानें क्या-क्या करेंगे मुख्यमंत्री
Valmiki Tiger Reserve
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व: धूप सेंकने निकला बाघ, पर्यटकों ने करीब से देखा जंगल का राजा
patna news
पटना में बढ़ती कनकनी ने रोकी स्कूलों की रफ्तार, 13 जनवरी तक घर पर रहेंगे बच्चे
BR Ambedkar Bihar University
अब सांप काटेंगे नहीं, रास्ता बदल लेंगे! मुजफ्फरपुर के वैज्ञानिकों ने बनाया दुनिया का
Jehanabad news
कान में ईयरफोन लगाकर ट्रैक पार रहा था छात्र, तभी आई ट्रेन और शरीर के हो गए टुकड़े
congress
मनरेगा को 'जी राम जी' योजना बनाने के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल