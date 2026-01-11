ब्रेकिंग न्यूज

किडनैप किया...जबरन पिलाई शराब, मोहम्मद जुनैद ने 5 दोस्तों संग लड़की का रातभर किया बलात्कार

Purnia News: पूर्णिया से रूह कंपा देने वाली एक वारदात सामने आयी है. यहां एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है. 6 युवकों ने न केवल युवती का अपहरण किया, बल्कि उसे जबरन शराब पिलाकर पूरी रात दरिंदगी की. फिलहाल, पीड़िता की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है और वह पूर्णिया जीएमसीएच में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है. घटना डगरूआ थाना क्षेत्र स्थित बरियार चौक जया ट्रेडर्स में हुई है. पुलिस ने घटनास्थल से जया ट्रेडर्स के संचालक मो. जुनैद को गिरफ्तार कर लिया है.