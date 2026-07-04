Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar Jharkhand Crime
  • /पटनाः शादीशुदा मोहम्मद शमशाद ने 13 साल की हिंदू लड़की को अगवा करके रचाई शादी, 3 दिन बाद बेहोश मिली पीड़िता

पटनाः शादीशुदा मोहम्मद शमशाद ने 13 साल की हिंदू लड़की को अगवा करके रचाई शादी, 3 दिन बाद बेहोश मिली पीड़िता

पटना में हिंदू नाबालगी लड़की (13वर्ष) को झांसा देकर शादी करने और उसे बंधक बनाने का मामला सामने आया है. फिलहाल, लड़की को बेहोशी के हालत में पटना के गार्डिनर अस्पताल में एडमिट कराया गया है. लड़की बार बार होश में आकर बेसुध हो जा रही है.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jul 04, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:02 PM IST
पटनाः शादीशुदा मोहम्मद शमशाद ने 13 साल की हिंदू लड़की को अगवा करके रचाई शादी, 3 दिन बाद बेहोश मिली पीड़िता
Image Credit: पटना लव जिहाद मामला (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
लालू-राबड़ी ने खाली किया 10 सर्कुलर रोड तो सम्राट सरकार ने भी लौटाई Z श्रेणी सुरक्षा
Lalu Yadav1 hr ago
2
Madhubani News1 hr ago
3
Nawada News1 hr ago
4
Lakhisarai news2 hrs ago
5
Bihar Weather2 hrs ago