/पटनाः शादीशुदा मोहम्मद शमशाद ने 13 साल की हिंदू लड़की को अगवा करके रचाई शादी, 3 दिन बाद बेहोश मिली पीड़िता

पटना में हिंदू नाबालगी लड़की (13वर्ष) को झांसा देकर शादी करने और उसे बंधक बनाने का मामला सामने आया है. फिलहाल, लड़की को बेहोशी के हालत में पटना के गार्डिनर अस्पताल में एडमिट कराया गया है. लड़की बार बार होश में आकर बेसुध हो जा रही है. लड़की के चाचा ने बताया कि 3 दिन पहले घर से लड़की किसी सामान के लिए बाहर निकली थी. उसके बाद से गुमशुदा हो गई थी. आज मैं तारामंडल से गुजर रहा था. इसी बीच मेरी नजर पड़ी और मैं लड़की के साथ आरोपी को पकड़ लिया. आरोपी का नाम मोहम्मद शमशाद आलम है. जो वैशाली का रहने वाला है. पटना के गर्दनिबाग इलाके में रेंट के मकान में रहता है. चाचा ने बताया कि गर्दनीबाग थाने में गुमशुदगी की शिकायत की है. कोतवाली थाने पर परिजनों ने पुलिस की मदद से लड़की को लाया. जहां वह बेसुध अवस्था में थी. चाचा ने बताया कि शमशाद बगल में ही रेंट पर रहता है. हमलोगों को कभी नहीं लगा कि ऐसा भी हो सकता है. पहले से यह शादीशुदा है.