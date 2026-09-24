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'बाइक से आए 3 बदमाश और करने लगे पार्षद पति पर ताबड़तोड़ फायरिंग', आई विटनेस ने बताई वारदात की पूरी कहानी

पटना में पार्षद पति अनिल कुमार यादव पर गोलीबारी की वारदात को 23 सितंबर को अंजाम दिया गया. इस घटना के आई विटनेस मोहन पांडेय ने अब बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि बाइक से आए 3 बदमाश और पार्षद पति पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे. मैंने कुर्सी से रोकने की कोशिश की तो मुझ पर भी पिस्टल तान दी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 24, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 04:28 PM IST
'बाइक से आए 3 बदमाश और करने लगे पार्षद पति पर ताबड़तोड़ फायरिंग', आई विटनेस ने बताई वारदात की पूरी कहानी
Image Credit: प्रत्यक्षदर्शी मोहन पांडेय ने बताई वारदात की पूरी कहानी (Z News)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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