'बाइक से आए 3 बदमाश और करने लगे पार्षद पति पर ताबड़तोड़ फायरिंग', आई विटनेस ने बताई वारदात की पूरी कहानी

पुलिस ने गठित की SIT, अपराधियों की तलाश तेज

वहीं, पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के चकराम इलाके में पार्षद पति अनिल कुमार यादव पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच टीम यानी SIT का गठन किया है. विधि-व्यवस्था एएसपी-1 कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि SIT की अलग-अलग टीमें विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही हैं. पुलिस CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी है. अधिकारियों का कहना है कि घटना में शामिल अपराधियों को जल्द चिन्हि्त कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पुलिस का अनुसंधान जारी है.