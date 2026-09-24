'बाइक से आए 3 बदमाश और करने लगे पार्षद पति पर ताबड़तोड़ फायरिंग', आई विटनेस ने बताई वारदात की पूरी कहानी

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बिहार की राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के चकराम रोड स्थित मां सुखिया अपार्टमेंट में गोलीबारी में घायल पार्षद पति अनिल कुमार यादव को बेहतर इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि ज्यादा खून बहने के कारण वह अभी तक होश में नहीं आए हैं. उनके शरीर में दो गोलियां फंसी हुई हैं.
संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही
घटना के बाद पुलिस अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी है. पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज के साथ मौके पर मौजूद लोगों से मिली जानकारी के आधार पर अपराधियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है. संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही वारदात में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
पिस्टल निकालकर अनिल यादव पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी
घटना के प्रत्यक्षदर्शी मोहन पांडे ने बताया कि वह गेट के पास कुर्सी पर बैठे थे, जबकि अनिल कुमार यादव बेसमेंट में मौजूद थे. करीब साढ़े सात बजे बाइक से तीन अपराधी अंदर आए. उन्होंने बाइक खड़ी की और पिस्टल निकालकर अनिल यादव पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. अचानक गोली चलने से मौके पर भगदड़ मच गई.
'घटना के दौरान मौजूद दो अन्य लोग भी डरकर वहां से भाग गए'
मोहन पांडे के मुताबिक, उन्होंने अपराधियों को रोकने के लिए कुर्सी से हमला करने की कोशिश की. इस दौरान अपराधियों ने उनकी तरफ भी गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन वह भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे. प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि करीब छह-सात राउंड फायरिंग हुई, जिसमें पांच गोलियां अनिल यादव को लगीं. घटना के दौरान मौजूद दो अन्य लोग भी डरकर वहां से भाग गए.
पुलिस ने गठित की SIT, अपराधियों की तलाश तेज
वहीं, पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के चकराम इलाके में पार्षद पति अनिल कुमार यादव पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच टीम यानी SIT का गठन किया है. विधि-व्यवस्था एएसपी-1 कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि SIT की अलग-अलग टीमें विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही हैं. पुलिस CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी है. अधिकारियों का कहना है कि घटना में शामिल अपराधियों को जल्द चिन्हि्त कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पुलिस का अनुसंधान जारी है.
बता दें कि 23 सितंबर, 2026 बुधवार की रात बदमाशों ने पार्षद पति अनिल कुमार यादव पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था. इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का महौल बन गया है.
रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा