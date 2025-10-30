Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2981835
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

मोकामा हत्याकांड: अनंत सिंह ने सूरजभान पर लगाया दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप

Mokama Firing News: मोकामा में  गुरुवार (30 अक्टूबर) को चुनावी माहौल के बीच गोलीबारी की घटना सामने आई है. इस घटना में जन सुराज पार्टी के एक कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों पर लगा है. अनंत सिंह ने दुलारचंद यादव की हत्या का सूरजभान सिंह पर लगाया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 30, 2025, 07:33 PM IST

Trending Photos

अनंत सिंह
अनंत सिंह

Mokama Jan Suraaj Supproter Death: पटना जिले के मोकामा टाल क्षेत्र में गुरुवार (30 अक्टूबर) को दो पक्षों में हुई मारपीट और फायरिंग की घटना हुई. इस घटना में जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक और पूर्व आरजेडी नेता दुलारचंद यादव की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह का काफिला, जन सुराज प्रत्याशी पियूष प्रियदर्शी के काफिले से जनसंपर्क के दौरान टकरा गया. मामूली विवाद कुछ ही देर में हिंसक झड़प और गोलीबारी में बदल गया.

इस गोलीबारी की घटना में मोकामा टाल क्षेत्र के बाहुबली दुलारचंद यादव की मौके पर ही मौत हो गई. यह सनसनीखेज वारदात मोकामा से सटे घोसवरी थाना क्षेत्र में हुई, जहां अनंत सिंह का मजबूत प्रभाव माना जाता है. हत्या का आरोप भी अनंत सिंह के समर्थकों पर लगा है. वही, अनंत सिंह ने दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की उम्मीदवार वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह पर लगाया है.

यह भी पढ़ें: जन सुराज के कार्यकर्ता को गोलियों से भूना, अनंत सिंह के समर्थकों पर हत्या का आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

'FIR दर्ज कर की जाएगी कार्रवाई'
जन सुराज पार्टी समर्थक की गोली मारकर हत्या पर बाढ़-2 SDPO अभिषेक सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि टाल क्षेत्र में 2 पार्टियों का काफिला जा रहा था. किसी बात को लेकर एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली मारने और गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया जा रहा है. FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. FSL टीम को सूचित कर दिया गया है. टीम जांच करेगी.'

'चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं'
मोकामा हत्याकांड पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, 'चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है. हम कभी हिंसा के पक्षधर नहीं रहे हैं. अभी आचार संहिता है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग बंदूक गोली लेकर घूम रहे हैं? प्रधानमंत्री 30 साल पुरानी बाते करते हैं. 30 मिनट पहले क्या हुआ? आज ASI की सिवान में गला रेतकर हत्या हो गई. मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई, ये क्या है? प्रधानमंत्री को ये चीजे देखनी चाहिए. किन लोगों ने इन अपराधियों को संरक्षण दिया है? आचार संहिता में बंदूक लेकर घूमने को कौन सा राज कहा जाएगा?.'

रिपोर्ट: चंदन राय

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Anant SinghMokama

Trending news

Jehanabad news
Jehanabad: घायल युवकों के लिए मसीहा बने LJP(P) के प्रमोद यादव, हो रही जमकर तारीफ
PM Modi
PM मोदी पर राहुल की टिप्पणी से तिलमिलाई बीजेपी, चुनाव प्रचार से दूर रखने की मांग
bihar chunav 2025
'सीएम नीतीश का रिमोट कंट्रोल पीएम मोदी के पास', राहुल ने NDA पर किया करारा प्रहार
bihar chunav 2025
बिहार में अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान, महागठबंधन पर तीखा प्रहार
bihar chunav 2025
जन सुराज के कार्यकर्ता को गोलियों से भूना, अनंत सिंह के समर्थकों पर हत्या का आरोप
bihar chunav 2025
3 टिकट, 1 परिवार! क्या मगध में 'भूमिहार किंग' बनकर उभरेगा डॉ. अरुण कुमार का कुनबा?
bihar chunav 2025
'महिलाओं को 10 हजार 'फ्री' है, लौटाना नहीं', विरोधियों के प्रचार पर जदयू सांसद संजय
bihar chunav 2025
मनोज तिवारी का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा- छठी मैया का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे
siwan news
Siwan ASI Murder: अरहर के खेत में मिला ASI का शव, किसी ने गला काटकर मार डाला
bihar chunav 2025
PM को सुनकर मुजफ्फरपुर के लोग उत्साहित, बोले- मोदी ही हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे