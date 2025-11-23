Bihar Crime: पुलिस को दोहरी सफलता! मोकामा में संगीन अपराध की साजिश असफल, छपरा में लूटपाट के मामले का खुलासा

Bihar Crime: बिहार में आए दिन लूटपाट की घटना और संगीन अपराध को करने की घटना सामने आती रहती है. पटना में जहां एक तरफ अपराधी को पकड़ पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है तो दूसरी तरफ छपरा में लूटपाट की घटना का खुलासा किया गया हैं.

पटना के मोकामा में पुलिस को सफलता-

पटना के बाढ़ अनुमंडल के मोकामा थाना की पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है. यहां मोर गांव के चिमनी भट्ठा समीप संगीन अपराध की योजना बना रहे दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बदमाशों के पास से कई संगीन सामानों को जब्त किया गया है.

SDPO आनंद कुमार के अनुसार इन बदमाशों का कुछ बड़ा करने का प्लान था. थानाध्यक्ष को इसकी जानकारी मिली थी कि कुछ बदमाश मोर गांव के पास स्थित चिमनी भट्ठा में किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे है, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी. उन्होंने तुरंत कारवाई कर एक पुलिस टीम का गठन किया और छापेमारी कर दोनों अपराधियों को उनके स्थल पर धर दबोच गिरफ्तार कर लिया. बता दे कि अनिल कुमार के पास से पुलिस ने एक पिस्टल और चार जिंदा कारतूस को बरामद किया है. वहीं, रोहित रंजन के पास से एक बाइक को बरामद किया गया हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

छपरा के भगवानपुर में पुलिस ने किया लूटपाट का खुलासा-

30 अक्टूबर की रात एक को सोनू अपनी बाइक से रतनपुर मठिया टोला के पास पहुँचे था. इसी दौरान तीन नकाबपोश अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर बैग लूट लिया और फरार हो गए. इस मामले को भगवानबाजार थाना में कांड संख्या 598/25 दर्ज किया गया था. पुलिस ने आज इस चोरी में शामिल दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उनके कब्जे से लूट के दौरान छीना गया बैग, कपड़े, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड के साथ-साथ अपराध में प्रयुक्त मोटर साईकल और दो मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं. गिरफ्तार अपराधी की पहचान सन्नी कुमार के रूप में की गई है. इसके साथ ही सन्नी कुमार का आपराधिक इतिहास भी उजागर हुआ है. उस पर पूर्व में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है. सारण पुलिस ने कहा है कि अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.