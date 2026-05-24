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Mokama News: मोकामा में सरपंच पति पर फायरिंग, कुख्यात सोनू-मोनू के घर पहुंची तो मां ने ली पुलिसकर्मियों की तलाशी

Mokama Firing Case: मोकामा के पचमहला थाना क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर गांव में सरपंच पति मुकेश सिंह पर सोनू-मोनू गैंग ने जानलेवा हमला किया. मुकेश सिंह पर करीब तीन राउंड फायरिंग की गई, जिसमें वे बाल-बाल बचे.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 24, 2026, 06:51 AM IST

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मोकामा में फायरिंग
मोकामा में फायरिंग

Mokama Firing Case: राजधानी पटना का मोकामा इलाका एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा. यहां पचमहला थाना क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर गांव में शनिवार (23 मई) की देर शाम पैक्स अध्यक्ष सह सरपंच पति मुकेश सिंह पर जानलेवा हमला हुआ. अज्ञात अपराधियों ने मुकेश सिंह को निशाना बनाते हुए कई राउंड फायरिंग की. हालांकि, इसमें सरपंच पति मुकेश सिंह की जान बच गई. सोनू-मोनू गैंग पर इस वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि पूरा मामला एक फेसबुक पोस्ट को लेकर शुरू हुआ. सरपंच पति मुकेश सिंह ने फेसबुक पोस्ट कर पुलिस की कार्यशैली की सराहना की थी. इसी पोस्ट को लेकर गांव में विवाद की स्थिति बन गई. 

शाम को मुकेश सिंह गांव में एक पंचायत करने जा रहे थे, इसी बीच सोनू-मोनू के पिता प्रमोद सिंह ने उन्हें रोका और पोस्ट डिलीट करने को कहा. इस पर दोनों में विवाद शुरू हुआ. इसके बाद उन्होंने अपने बेटे सोनू को फोन करके मौके पर बुला लिया. इसके बाद गोलीबारी की घटना अंजाम दी गई. आरोप है कि सोनू-मोनू के साथ उसके गुर्गों ने मुकेश सिंह पर तीन राउंड फायरिंग की. इस जानलेवा हमले में मुकेश सिंह बाल-बाल बच गए हैं. उसके बाद हाथीदह, मरांची पंचमहला समेत कई थानों की पुलिस सोनू मोनू के घर पर तलाशी और छापेमारी कर रही है.

एसडीपीओ रामकृष्णा ने बताया कि शाम में पचमहला थाना अंतर्गत नौरंगा जलालपुर गांव में सरपंच पति एवं मुखिया पति के बीच कहासुनी के बाद विवाद हो गया, जिसमें कुख्यात अपराधी सोनू कुमार ने भय का माहौल कायम करने के उद्देश्य से हवाई फायरिंग भी की है. पुलिस ने मामले में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.  वहीं पुलिस जब सोनू-मोनू के घर पर दबिश डालने पहुंची तो उनकी मां उर्मिला देवी ने सभी पुलिसवालों की तलाशी लेने के बाद अंदर जाने दिया.

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दरअसल, उर्मिला देवी ने पुलिस से सर्च वारंट मांगा. जब पुलिस ने सर्च वारंट नहीं दिखाया, तब उर्मिला देवी भड़क गईं. उन्होंने कहा कि सभी पुलिस कर्मियों को घर में घुसने से पहले तलाशी देनी होगी. इसके बाद सोनू-मोनू के एक आदमी ने एक-एक पुलिसकर्मी की तलाशी ली गई. पुलिस कर्मियों की गिनती के बाद ही घर में जाने दिया गया. पुलिस कर्मियों की तलाशी देखकर सभी ग्रामीण भी हैरान रह गए.

रिपोर्ट- चंदन राय

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