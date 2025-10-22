मस्जिद में तोड़फोड़! पुलिस ने साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बताया साजिश, AIMIM प्रत्याशी पर FIR

Bihar News: वैशाली से एक ऐसी घटना सामने आ रही है, जहां किसी घटना के घटित होने पर ही सवाल उठाया जा रहा है. एक तरफ जहां कुछ लोग कह रहे है कि घटना हुई है. तो वहीं दुसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि यह मामला कभी हुआ ही नहीं था.
बिहार के वैशाली से एक घटना सामने आ रही है, जहां कटहरा में असामाजिक तत्वों द्वारा एक मस्जिद में तोड़ फोड़ करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना 20 अक्टूबर की रात के रात को हुई. इसमें बताया जा रहा था कि शराब के नशे में गांव के तीन चार लड़कों ने मस्जिद में तोड़ फोड़ की है. उस वायरल वीडियो के आधार पर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे दिखाई दे रहे है. दोनो पक्षो से पुलिस बातचीत कर मामले की पूरी जानकारी ले रही है.
पुलिस ने बताया कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है. किसी ने साम्प्रदयिक सौहार्द बिगाड़ने की लिए साजिश के तहत अफवाह उड़ाया था. बताया जा रहा है कि एक तरफ गांव के कुछ लोगो ने इस घटना को सही बताया. तो वहीं गांव ही कई लोगो ने प्रशासन को लिख कर दिया कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है और यह सब अफवाह थी.
जानकारी के अनुसार पुलिस ने भी जांच में पाया कि मस्जिद के पास कुछ युवकों से विवाद हुआ था, इसी वीडियों को बढ़ा चढ़ा कर वीडियो बनाया गया और वायरल किया गया. हालांकि, पुलिस प्रशासन गांव में कैंप कर रही है ताकि चुनाव के बीच समाज मे आपसी भाईचारा बना रहे. साथ ही महुआ विधानसभा से एआईएमआईएम के प्रत्याशी अमित कुमार उर्फ बच्चा राय के खिलाफ कटहरा थाने में केस दर्ज किया गया है, जिसका कांड संख्या 610/25 है.इसमें 299/196(1)/352(2)/74 बीएनएस की धारा के तहत केस कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
