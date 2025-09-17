पूर्णिया में मां ने नवजात बच्ची को सड़क किनारे छोड़ा, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत

पूर्णिया जिले के धमदाहा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक युवती ने अपनी 7 महीने की नवजात बच्ची को सड़क किनारे फेंक दिया. मासूम खून से लथपथ हालत में पड़ी रही और मां की ममता के लिए तड़पती रही, लेकिन बेरहम मां का दिल नहीं पिघला.

स्थानीय लोगों ने बताया कि धमदाहा के विशनपुर पंचायत अंतर्गत सिंघारा पट्टी पुल के पास रोजाना की तरह कुछ लोग सुबह टहलने निकले थे. तभी उन्होंने सड़क किनारे नवजात को पड़ा देखा. बच्ची खून से सनी हुई थी और उसकी हालत गंभीर थी. यह नजारा देखकर लोग सन्न रह गए और तुरंत समाजसेवी दीपक कुमार सिंह को सूचना दी.

दीपक कुमार सिंह और कुछ एक्टिविस्ट बच्ची को लेकर तुरंत अस्पताल की ओर भागे. उन्होंने बताया कि बच्ची की नब्ज चल रही थी और उम्मीद थी कि वह बच जाएगी. लेकिन अस्पताल ले जाते समय अचानक बच्ची ने हलचल करना बंद कर दिया. उसे जीएमसीएच पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. एक मां द्वारा अपनी ही संतान को इस तरह छोड़ देना इंसानियत पर सवाल खड़े करता है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर कौन थी वह युवती और उसने ऐसा अमानवीय कदम क्यों उठाया.

इनपुट- मनोज कुमार

