Muzaffarpur News: 2.5 करोड़ से अधिक का सोना लूटकर फरार दो आरोपियों को बिहार एसटीएफ-मुंबई क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा

Navi Mumbai Gold Robbery Case: मुजफ्फरपुर में बिहार की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ और मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने दो ऐसे बदमाशों को पकड़ा है जो मुंबई से ढाई करोड़ से ज्यादा के सोने की लूट करके भाग गए थे. ये दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और लूट करने के बाद मुजफ्फरपुर के बेला थाना इलाके में छुपकर बैठे हुए थे. पुलिस ने इनके पास से लूट का कुछ सामान भी बरामद किया है. दोनों टीमों ने साथ मिलकर छापा मारा और आरोपियों को धर दबोचा.

नवी मुंबई के नेरुल इलाके में एक ज्वेलरी शॉप लूट लिया गया. ज्वेलरी शॉप का नाम है संगम गोल्ड ज्वेलर्स. 22 दिसंबर 2025 को कुछ अपराधी वहां घुसे और करीब 2 करोड़ 62 लाख 26 हजार रुपये के सोने के गहने लूट लिए. ये लूट इतनी तेजी से हुई कि शॉप वाले कुछ समझ ही नहीं पाए. घटना के बाद एनआरआई सागरी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया. मुंबई क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की और पता चला कि लूट करने वाले कुछ आरोपी बिहार भाग आए हैं. वे अपनी असली पहचान छिपाकर मुजफ्फरपुर में रह रहे हैं. पुलिस ने उनके फोन और अन्य सबूतों से ट्रैक किया और ठिकाना ढूंढ निकाला.

मुंबई पुलिस को जब पता चला कि आरोपी बिहार में हैं, तो उन्होंने तुरंत बिहार एसटीएफ से बात की. दोनों टीमों ने प्लान बनाया और मुजफ्फरपुर के बेला थाना इलाके में जाकर छापा मारा और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. तकनीकी सर्विलांस से उनके लोकेशन का पता लगाया गया था.

गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश से हैं. एक का नाम है रामानंद यादव, जो आनंद यादव के नाम से भी जाना जाता है और वो गोरखपुर का रहने वाला है. दूसरा है रामजन्म गोंड, ये आजमगढ़ का निवासी है. ये दोनों लूट की वारदात में शामिल थे और मुंबई से भागकर यहां आए थे. पुलिस ने इनसे पूछताछ की और तलाशी ली, तो पता चला कि उनके पास लूट का कुछ सामान अभी भी है.

पुलिस ने आरोपियों से कई चीजें बरामद की हैं. इनमें दो सोने के हार, दो सोने की चेन जिनमें लॉकेट लगे हैं, चार कान के झुमके और दो मोबाइल फोन शामिल हैं. बरामद सामान को सबूत के तौर पर रखा गया है.

गिरफ्तारी के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लिया और मुंबई लेकर चली गई. वहां उनसे और पूछताछ होगी ताकि लूट के बाकी गहनों का पता चले और गिरोह के अन्य लोगों को पकड़ा जा सके. बिहार एसटीएफ ने भी इसमें पूरा सहयोग किया.

रिपोर्ट: मणितोष कुमार