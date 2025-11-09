मुंगेर में दहशत! दो दिन से लापता युवक का शव तालाब में बरामद, सदमे में परिजन

munger missing youth: मुंगेर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां दो दिन से लापता युवक का शव तालाब में मिला है. यह घटना जिले के जमालपुर ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र के बीएमपी-9 परिसर में हुई. मृतक की पहचान 18 वर्षीय पियूष कुमार के रूप में हुई है, जो बड़ी आशिकपुर वार्ड संख्या तीन का निवासी और राजमिस्त्री छक्कू मंडल का पुत्र था.

तालाब में मिला शव

परिजनों ने बताया कि पियूष शुक्रवार की रात लगभग 12 बजे घर से बिना बताए निकला था. देर रात तक लौटकर न आने पर परिवार ने उसकी तलाश शुरू की है. पूरे शनिवार और रविवार सुबह तक युवक का कोई पता नहीं चला. तभी रविवार दोपहर स्थानीय लोगों ने तालाब में एक युवक का शव देखा। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और कपड़ों से पहचान कर पियूष का शव मान लिया.

पुलिस ने तुरंत की कार्यवाही

ईस्ट कॉलोनी थाना पुलिस को भी घटना की जानकारी मिली. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और तालाब से शव को बाहर निकालकर मुंगेर सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और शव के पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के सही कारण का खुलासा होगा.

परिजन और पड़ोसी इस घटना से सकते में हैं. मृतक के भाई गुलशन कुमार ने बताया कि पियूष का कोई विवाद नहीं था और वह हमेशा मिलनसार और शांत स्वभाव का लड़का था. उसकी अचानक मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। परिवार के पास माता-पिता, एक भाई और एक बहन हैं, जो इस घटना से बेहद दुखी हैं.

शाम और रात के समय रहता है सुनसान

स्थानीय लोगों और पड़ोसियों ने बताया कि तालाब के आसपास का इलाका शाम और रात के समय सुनसान रहता है. इस कारण वहां किसी की गतिविधि पर नजर रखना मुश्किल होता है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि युवक की मौत आकस्मिक थी या इसके पीछे कोई संदिग्ध स्थिति है.

पुलिस ने पूरे इलाके में पूछताछ शुरू कर दी है और किसी भी अहम सुराग को हाथ से जाने नहीं दिया जा रहा है. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जो मृतक के मौत की वजह स्पष्ट करेगी. इस घटना ने पूरे इलाके में शोक और चिंता का माहौल बना दिया है. लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि कैसे एक युवा अपनी जिंदगी की अंतिम घड़ी में किसी अज्ञात कारण से दुनिया छोड़ गया, और पुलिस मामले की जांच में पूरी तत्परता के साथ जुटी हुई है और जल्द ही इस घटना का सच सामने आने की उम्मीद है.