Munger News: LIC एजेंट विवाद में बैठे धरने पर कर्मचारी, कार्यालय की दैनिक कार्यो में बाधा

Munger News: मुंगेर में हुए LIC एजेंट के साथ मारपीट के कारण लोगों ने धरना शुरू कर दिया हैं. सभी लिंक एजेंट आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए इस धरने पर बैठे हैं. धरने के कारण लोगों की दैनिक गतिविधि पर भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा हैं.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 17, 2025, 04:49 PM IST

Munger News: बिहार के मुंगेर शहर में सदर प्रखंड क्षेत्र के LIC कार्यालय में लिक एजेंट और कर्मियों के बीच हुए मारपीट की घटना के बाद मामला पूरी तरह गरमा गया है. आरोपित कर्मचारियों पर कार्रवाई और बर्खास्तगी की मांग को लेकर सभी लिक एजेंट मंगलवार से कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं. एजेंटों ने कार्यालय में कर्मियों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी है.  कर्मचारी सड़क पर खड़े रहने को विवश हैं और कार्यालय का कामकाज भी पूरी तरह से ठप पड़ गया है.

धरने से बड़ी दिक्कत-
धरने के कारण कार्यालय की दैनिक गतिविधियां भी पूरी तरीके से बाधित हो गई हैं. जमा-निकासी सहित सभी सेवाएं बंद होने से लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है. धरना का नेतृत्व कर रहे शाखा सचिव विकास कुमार ने बताया कि यह आंदोलन लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर किया जा रहा है. उनके अनुसार, 14 नवंबर को कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी दिनेश कुमार और पवन कुमार प्रांजल ने एक लिक एजेंट के साथ मारपीट की थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस मामले की सूचना तत्काल ही वरीय अधिकारियों को दी गई थी. चार दिन बीतने के बाद भी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण विरोध में यह उन्होंने धरना शुरू किया गया है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि दोषी कर्मचारियों की बर्खास्तगी तक इस धरने को जारी रखा जाएगा और कार्यालय में किसी भी कर्मचारी को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. इधर, धरना के चलते मुंगेर सदर स्थित एलआईसी कार्यालय पूर्ण रूप से बंद है और सुबह से ही सभी कार्य प्रभावित हैं.

इनपुट: प्रशांत कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

