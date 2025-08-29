पटना के मनेर में मासूम की हत्या से बवाल, थाने का घेराव और सड़क जाम, ग्रामीण बोले, 'हत्यारे को हमारे हवाले करो'
पटना के मनेर में मासूम की हत्या से बवाल, थाने का घेराव और सड़क जाम, ग्रामीण बोले, 'हत्यारे को हमारे हवाले करो'

पटना के मनेर थाना क्षेत्र के महिनवा गांव में 10 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. बच्ची का शव पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मनेर-दानापुर मार्ग जाम कर आगजनी की.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 29, 2025, 03:51 PM IST

पटना के मनेर में मासूम की हत्या से बवाल
पटना के मनेर में मासूम की हत्या से बवाल

बिहार की राजधानी पटना के मनेर थाना क्षेत्र के महिनवा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. 28 अगस्त 2025 को एक 10 वर्षीय मासूम छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई. बच्ची दो दिन पहले जलावन लेने के लिए रतनटोला गांव के पास महिनवां बगीचे में गई थी, लेकिन वह वापस घर नहीं लौटी. गुरुवार को उसका शव एक सुनसान बगीचे में पेड़ से लटका हुआ मिला. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और स्थानीय लोगों में गुस्सा भड़क उठा. पुलिस ने बच्ची के लापता होने की शिकायत पहले ही दर्ज कर ली थी, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरती.

घटना की सूचना मिलते ही मनेर पुलिस और पटना पश्चिमी सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और बगीचे के मालिक द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को बरामद किया. इस फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. एसपी भानु प्रताप ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला प्रतीत होता है, लेकिन दुष्कर्म की पुष्टि के लिए पोस्टमॉर्टम और फॉरेंसिक जांच की जा रही है. एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जमा किए हैं. हालांकि, ग्रामीणों का कहना है कि यह दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला है.

इस जघन्य अपराध के बाद महिनवा गांव के लोग गुस्से में उबल पड़े. गुरुवार दोपहर को आक्रोशित ग्रामीणों ने मनेर-दानापुर मुख्य मार्ग को आजादनगर के पास जाम कर दिया. लोगों ने टायर जलाकर आगजनी की और मनेर थाने का घेराव किया. प्रदर्शनकारियों ने थाने के सामने एनएच 30 पर जमकर हंगामा किया और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की. ग्रामीणों की मांग थी कि गिरफ्तार आरोपी को उनके हवाले किया जाए. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन लोग शांत होने को तैयार नहीं थे. करीब तीन घंटे तक सड़क जाम रही, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई.

इनपुट- इश्तियाक खान

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

