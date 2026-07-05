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पटना में मुस्लिम युवक ने हिंदू नाबालिग से लड़की से की शादी, 36 घंटे ऑटो में रखा, बेहोश हालत में मिली

Patna News: पटना में एक हिंदू नाबालिग लड़की को 36 घंटे ऑटो में बंधक बनाने के और शादी करने के आरोप में मुस्लिम युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 05, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 04:10 PM IST
पटना में मुस्लिम युवक ने हिंदू नाबालिग से लड़की से की शादी, 36 घंटे ऑटो में रखा, बेहोश हालत में मिली
Image Credit: (Z News) ऑटो में बंधक बनाई गई नाबालिग लड़की 36 घंटे बाद मिली, आरोपी गिरफ्तारSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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