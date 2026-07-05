/पटना में मुस्लिम युवक ने हिंदू नाबालिग से लड़की से की शादी, 36 घंटे ऑटो में रखा, बेहोश हालत में मिली

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बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र से 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण और जबरन शादी कराने का मामला सामने आया है. पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले 21 वर्षीय मोहम्मद शमशाद आलम ने लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और करीब तीन दिनों तक अपने कब्जे में रखने के बाद उससे जबरन शादी कर ली.
इस मामले में परिजनों की शिकायत पर पहले ही गर्दनीबाग थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था. शनिवार को लड़की के चाचा ने कोतवाली थाना क्षेत्र के विद्यापति मार्ग पर आरोपी युवक को नाबालिग के साथ पकड़ लिया. परिजनों के मुताबिक उस समय लड़की बेहोशी की हालत में थी. इसी दौरान गुस्साए परिजनों ने आरोपी के साथ मारपीट भी की.
इसी बीच मौके से गुजर रही कोतवाली थाना की गश्ती पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों को अपने कब्जे में लिया और थाने ले गई. पुलिस ने नाबालिग की खराब हालत को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के लिए गार्डिनर अस्पताल में भर्ती कराया. बाद में बेहतर इलाज के लिए उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है.
वहीं, आरोपी युवक को कोतवाली थाना से गर्दनीबाग थाना के हवाले कर दिया गया. पुलिस ने मामले की जांच और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
रिपोर्ट: प्रकाश सिन्हा