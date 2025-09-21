Bihar Crime: कटिहार में गूंगी नाबालिग लड़की से गैंगरेप, दरिंदों में एक नाबालिग भी शामिल, पुलिस ने आरोपियों को धरा

Bihar Crime: बिहार के कटिहार जिले में रौशना थाना क्षेत्र के एक गांव से गूंगी नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. इस मामले में एक किशोर बालक के साथ-साथ एक नाबालिग किशोर पर भी दुष्कर्म में शामिल होनें का आरोप है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनो आरोपियों सोनू कुमार, साकिन महादेवपुर और नाबालिग लड़के को गिरफ्तार कर लिया है.

बताया जा रहा है कि नाबालिक लड़की अपने ही पड़ोस में बंगला सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने जा रही थी. इसी दौरान दो युवकों ने उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया और उसे अनजान जगह पर ले गए. पीड़िता के माता-पिता अपनी लड़की की खोजबीन करते हुए लाभा चौक पहुंचे. तब वहां बच्ची अपने माता-पिता को देख गले लिपटकर रोने लगी. बच्ची ने इशारों में अपने साथ हुए दुष्कर्म को बताया. तब पीड़ित बच्ची के पिता ने रौशना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी.

घटना की सूचना मिलते ही रौशना थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष एवं एफ०एस०एल० टीम द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर आवश्यक जांच की गई. मामले के बारे में पूछे जाने पर पुलिस ने बताया कि नाबालिक पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. दुष्कर्म के दोनों आरोपी को न्याय हिरासत के लिए कटिहार में जेल भेज दिया गया है. साथ ही कटिहार पुलिस द्वारा पीड़िता को न्याय दिलाने और अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.

इनपुट: रंजन कुमार

