/जमुई और दरभंगा के बाद अब मुजफ्फरपुर: परीक्षा देने जा रही 2 छात्राओं पर धारदार हथियार से हमला, आरोपी फरार

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Muzaffarpur News: पहले जमुई, फिर दरभंगा और अब मुजफ्फरपुर में बदमाशों की गुंडागर्दी देखने को मिली है. अब सवाल यह उठ रहा है कि बिहार की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी. सोमवार को मुजफ्फरपुर में घर से पढ़ने जा रही दो छात्राओं पर बाइक सवार बदमाश ने धारदार हथियार से हमला कर दिया. यह घटना बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बरुराज थाना क्षेत्र के मनोहर छपरा गांव स्थित पुलिया के समीप हुई. घायल छात्राओं का स्थानीय स्तर पर इलाज कराया गया. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छात्राओं का बयान दर्ज कर बाइक सवार बदमाश की पहचान में जुट गई है.
दोनों छात्राएं इंटर की टेस्ट परिक्षा देने जा रही थी
बताया जा रह है कि दोनों छात्राएं इंटर की टेस्ट परिक्षा देने के लिए साइकिल से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मनोहर छपरा जा रही थीं. जैसे ही दोनों छात्राएं मनोहर छपरा पुलिया के पास पहुंचीं, पहले से घात लगाए बाइक सवार बदमाश ने दोनों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में दोनों छात्राएं घायल हो गईं. घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश कमालपुर बिथरौल की ओर फरार हो गया. घटना होने के बाद वहां के स्थानीय लोगों की नजर घायल छात्राओं पर पड़ी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.
पुलिया के पास बाइक सवार बदमाश ने किया हमला
घायल छात्राओं की पहचान कमालपुर बिथरौल गांव निवासी लक्ष्मण राम की 18 वर्षीय पुत्री कंचन कुमारी और सिकंदर राम की 17 वर्षीय पुत्री अंजू कुमारी के रूप में हुई है. पुलिस दोनों घायल छात्राओं को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) मोतीपुर में भर्ती कराया गया, जहां प्रथमिक इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया. छात्राओं ने पुलिस को बताया कि वे परीक्षा देने के लिए साइकिल से स्कूल जा रही थीं, तभी पुलिया के पास बाइक सवार बदमाश ने उन पर हमला कर दिया.
बयान के आधार पर केस दर्ज
इस पूरे मामले को लेकर SDPO-1 सुचित्रा कुमारी ने बताया कि एक बदमाश ने छात्राओं पर धारदार हथियार से वार कर के उन्हें घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया. घायल छात्राओं का बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस घटना में शामिल बाइक सवार बदमाश की पहचान करने और उसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है.