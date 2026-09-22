/जमुई और दरभंगा के बाद अब मुजफ्फरपुर: परीक्षा देने जा रही 2 छात्राओं पर धारदार हथियार से हमला, आरोपी फरार

Muzaffarpur News: पहले जमुई, फिर दरभंगा और अब मुजफ्फरपुर में बदमाशों की गुंडागर्दी देखने को मिली है. अब सवाल यह उठ रहा है कि बिहार की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी. सोमवार को मुजफ्फरपुर में घर से पढ़ने जा रही दो छात्राओं पर बाइक सवार बदमाश ने धारदार हथियार से हमला कर दिया. यह घटना बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बरुराज थाना क्षेत्र के मनोहर छपरा गांव स्थित पुलिया के समीप हुई. घायल छात्राओं का स्थानीय स्तर पर इलाज कराया गया. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छात्राओं का बयान दर्ज कर बाइक सवार बदमाश की पहचान में जुट गई है.