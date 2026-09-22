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जमुई और दरभंगा के बाद अब मुजफ्फरपुर: परीक्षा देने जा रही 2 छात्राओं पर धारदार हथियार से हमला, आरोपी फरार

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के बरुराज थाना क्षेत्र में इंटर की टेस्ट परीक्षा देने जा रही दो छात्राओं पर बाइक सवार बदमाश ने धारदार हथियार से हमला कर दिया. दोनों छात्राएं घायल हो गईं. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच शुरू कर दी है.

Written ByManitosh kumarEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 22, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 01:07 PM IST
जमुई और दरभंगा के बाद अब मुजफ्फरपुर: परीक्षा देने जा रही 2 छात्राओं पर धारदार हथियार से हमला, आरोपी फरार
Image Credit: परीक्षा देने जा रही 2 छात्राओं पर धारदार हथियार से हमला (zee media)

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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