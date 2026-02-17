Muzaffarpur Crime: मुजफ्फरपुर में 24 घंटे में 4 गोलीबारी की घटना, अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर भी फायरिंग

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर जिले में अपराधियों के बेखौफ तांडव ने पुलिस प्रशासन और आम जनता के बीच हड़कंप मचा दिया है, जहां पिछले 24 घंटों के भीतर गोलीबारी की चार बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया. सरैया थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में खेत में काम कर रहे एक बुजुर्ग किसान को आपसी रंजिश में गोली मार दी गई.गोली की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे.

घायल किसान की पहचान नारायणपुर निवासी 60 वर्षीय रविन्द्र राय के रूप में हुई है. परिजनों और ग्रामीणों की मदद से उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सकों के अनुसार गोली कमर के ऊपर दाहिनी पीठ में लगी है और शरीर में फंसी हुई है. प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भेजे दिया गया.

इलाज के दौरान घायल ने बताया कि गांव के ही जितेश और उसका बहनोई रंजीत राय खेत पर आए और पुराने विवाद को लेकर उन पर फायरिंग कर दी.घटना की सूचना मिलते ही सरैया पुलिस जांच में जुट गई.घटनास्थल पर पहुंची एसडीपीओ गरिमा चौधरी ने 9 एमएम का एक खोखा बरामद किया और परिजनों व ग्रामीणों से पूछताछ की.पुलिस के अनुसार मामला आपसी जमीन विवाद से जुड़ा है और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

कुख्यात अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फायरिंग

वही, बेला थाना क्षेत्र में साइबर और एटीएम फ्रॉड के कुख्यात अपराधी पप्पू सहनी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर भी फायरिंग हुई, जिसमें बेला थाना के एएसआई (ASI) विकास कुमार गोली लगने से घायल हो गए. हालांकि जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अपराधी को भी गोली मारकर पकड़ लिया. अपराध का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका, अहियापुर थाना क्षेत्र के बखरी चौक के पास एक महिला अनीता कुमारी को उसके ही पड़ोसी अजीत कुमार ने कार से उतारकर गोली मार दी. महिला वैशाली से मधुबनी जा रही थी और इस घटना के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है.

इतना ही नहीं, अहियापुर के ही जीरोमाइल इलाके में लक्ष्मी राय नामक एक व्यक्ति को बदमाशों ने दिनदहाड़े गोली मार दी, जो खुद भी रंगदारी और शराब के कई मामलों में आरोपी रहा है. इन लगातार हुई घटनाओं के बाद तिरहुत रेंज के डीआईजी चंदन कुशवाहा, एसएसपी और कई थानों की पुलिस जांच और छापेमारी में जुटी है, लेकिन एक के बाद एक हुई चार गोलीबारी की घटनाओं ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

रिपोर्टछ मणितोष कुमार, मुजफ्फरपुर