/मुजफ्फरपुर में 70 लाख ज्वेलरी लूटकांड का पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, हथियार सप्लायर और लाइनर समेत 5 गिरफ्तार

वहीं, पारू निवासी जितेंद्र कुमार ने लुटेरों को हथियार उपलब्ध कराए थे. उसके पास से एक देशी पिस्टल और छह जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर लूट का सोना गलाकर बेचने वाले लालगंज के ज्वेलर्स प्रशांत कुमार को गिरफ्तार किया. जांच में यह भी सामने आया कि गलाया गया सोना लालगंज के ही स्टॉकिस्ट मुकेश कुमार को बेचा जाता था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकेश कुमार की दुकान से 33.53 ग्राम सोने के आभूषण, जिसकी कीमत करीब पांच लाख रुपये है, लगभग 50 हजार रुपये मूल्य की चांदी तथा 26,540 रुपये नकद बरामद किए हैं. ग्रामीण SP ने बताया कि इस लूटकांड में शामिल कुछ अन्य आरोपी अभी फरार हैं. उनकी गिरफ्तारी और शेष लूटे गए आभूषणों की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.