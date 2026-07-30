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मुजफ्फरपुर में 70 लाख ज्वेलरी लूटकांड का पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, हथियार सप्लायर और लाइनर समेत 5 गिरफ्तार

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के कांटी स्थित आम्रपाली ज्वेलर्स में हुई 70 लाख रुपये की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. हथियार सप्लाई करने वाले, लाइनर और लूट का सोना गलाने वाले समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने सोना, चांदी, हथियार, नकदी और वाहन बरामद किए हैं.

Written ByManitosh kumarEdited ByRupak Mishra
Published: Jul 30, 2026, 06:14 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:14 AM IST
मुजफ्फरपुर में 70 लाख ज्वेलरी लूटकांड का पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, हथियार सप्लायर और लाइनर समेत 5 गिरफ्तार
Image Credit: मुजफ्फरपुर में 70 लाख ज्वेलरी लूटकांड का पुलिस ने किया बड़ा खुलासा (ZEE MEDIA)

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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