Muzaffarpur News: शराब कारोबार और पैसे की लेनदेन..., मुजफ्फरपुर में युवक की निर्मम हत्या, पुलिस जांच में जुटी

Muzaffarpur Murder News: मुजफ्फरपुर में एक युवक की हत्या कर उसके शव को खेत में फेंक देने का मामला सामने आया है. शराब कारोबार और पैसे की लेनदेन में हत्या करने की बात सामने आ रही है फिलहाल पुलिस इस संदिग्ध मौत के कारणों की जांच में जुट गई है. घटना सदर थाना क्षेत्र के पताही रूप गांव की है. युवक की संदिग्ध स्थिति में खेत शव मिला है. जिसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई और खेत में पड़े शव की जानकारी सदर थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

दरअसल सदर थाना क्षेत्र के पताही रूप निवासी स्वर्गीय दिलीप साह का 32 वर्षीय बेटे पुतुल उर्फ शशि भूषण कुमार का शव घर से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर एक खेत मिला है. जब सुबह ग्रामीणों ने खेत तरफ गए तो देखा कि एक शव में पड़ा है. जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और स्थानीय लोगों के मामले की जानकारी सदर थाना की पुलिस को दी गई. सूचना के आलोक पर डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा के साथ सदर थाना की पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और FSL की टीम को भी मौके पर बुलाया गया. FSL की टीम मौके से कई अहम साक्ष्य एकत्रित की.

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बताया जा रहा है कि मृतक पुतुल शराब का कारोबार करता था और सदर थाने उसके खिलाफ शराब संबंधित मामला दर्ज हैं. वहीं मौके पर डॉग स्क्वॉड की टीम को भी बुलाया गया है. मामले की जांच चल रही है. हालांकि, मृतक की पत्नी चंचल देवी ने बताया कि उनके दादी की तबियत खराब थी. कल पुतुल उनको मायके पहुंचाने गया था और लोटने के बाद राते 9 बजे दोनों की बात हुई थी. साथ ही उसके मोबाइल पर रस्ते में हर्ष नामक युवक से पुतुल की बात हुई थी और पुतुल हर्ष से कर्ज पर करीब दो लाख रुपये लिए हुए थे.

पत्नी का कहना है कि हर्ष बार बार पुतुल को जान से मारने की धमकी दे रहा था. फिलहाल सदर थाना की पुलिस को मौके पर FSL और डॉग स्क्वॉड की टीम को बुला कर पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है.

रिपोर्ट- मणितोष कुमार