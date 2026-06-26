/मुजफ्फरपुर में अवैध खनन पर प्रशासन का डंडा; बूढ़ी गंडक नदी से अवैध बालू ढोते 2 ट्रैक्टर जब्त, लाइनर समेत 3 गिरफ्तार

जब्त किए गए दोनों ट्रैक्टरों में से हर एक में 100 क्यूबिक फीट (CFT) अवैध बालू लदी हुई थी. इस रेड में जिला माइनिंग ऑफिसर, माइनिंग इंस्पेक्टर और मुसहरी पुलिस स्टेशन के एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर शामिल थे. जिला मजिस्ट्रेट कुमार गौरव के निर्देशों पर, एक टीम ने मुसहरी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सलहा गांव के पास बूढ़ी गंडक नदी के किनारे रेड की. जांच के दौरान पता चला कि बिना वैध अनुमति के सफेद बालू की खुदाई और ढुलाई की जा रही थी. मौके पर तीन ट्रैक्टरों को रोका गया और मुसहरी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई. हालांकि, उनमें से एक ट्रैक्टर भागने में सफल रहा. इसके बाद, जब्त किए गए वाहनों और खनिज के संबंध में विस्तृत जांच की गई.