/मुजफ्फरपुर में अवैध खनन पर प्रशासन का डंडा; बूढ़ी गंडक नदी से अवैध बालू ढोते 2 ट्रैक्टर जब्त, लाइनर समेत 3 गिरफ्तार

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मुजफ्फरपुर में बालू की अवैध खनन और ट्रांसपोर्टेशन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. जिले के प्रभारी मंत्री और भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल के निर्देशों के बाद, इन अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. मुसहरी थाना क्षेत्र के सलहा गाँव के पास बूढ़ी गंडक तटबंध पर रेत की अवैध खनन और ट्रांसपोर्टेशन की जानकारी मिलने पर तेजी से कार्रवाई करते हुए एक संयुक्त छापेमारी की गई. इस ऑपरेशन के दौरान, रेत के अवैध खनन में शामिल दो ट्रैक्टर जब्त किए गए और दो ड्राइवरों के साथ एक 'लाइनर' (निगरानी रखने वाला साथी) को पकड़ा गया.
जब्त किए गए दोनों ट्रैक्टरों में से हर एक में 100 क्यूबिक फीट (CFT) अवैध बालू लदी हुई थी. इस रेड में जिला माइनिंग ऑफिसर, माइनिंग इंस्पेक्टर और मुसहरी पुलिस स्टेशन के एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर शामिल थे. जिला मजिस्ट्रेट कुमार गौरव के निर्देशों पर, एक टीम ने मुसहरी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सलहा गांव के पास बूढ़ी गंडक नदी के किनारे रेड की. जांच के दौरान पता चला कि बिना वैध अनुमति के सफेद बालू की खुदाई और ढुलाई की जा रही थी. मौके पर तीन ट्रैक्टरों को रोका गया और मुसहरी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई. हालांकि, उनमें से एक ट्रैक्टर भागने में सफल रहा. इसके बाद, जब्त किए गए वाहनों और खनिज के संबंध में विस्तृत जांच की गई.
जांच में कुल 200 सीएफटी सफेद बालू के अवैध लोड पाया गया है. सरकार के राजस्व की क्षति पहुंचाने तथा पर्यावरणीय संतुलन को प्रभावित करने वाले अवैध खनन को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अवैध बालू खनन से न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान होता है, बल्कि नदी तटों के कटाव, जलधाराओं के स्वरूप में परिवर्तन तथा पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा नदियों के तट का लगातार निगरानी की जा रही है और सूचना प्राप्त होते ही त्वरित कार्रवाई की जा रही है.