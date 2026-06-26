Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar Jharkhand Crime
  • /मुजफ्फरपुर में अवैध खनन पर प्रशासन का डंडा; बूढ़ी गंडक नदी से अवैध बालू ढोते 2 ट्रैक्टर जब्त, लाइनर समेत 3 गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर में अवैध खनन पर प्रशासन का डंडा; बूढ़ी गंडक नदी से अवैध बालू ढोते 2 ट्रैक्टर जब्त, लाइनर समेत 3 गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर में अवैध रेत खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. दो ड्राइवरों के साथ एक 'लाइनर' को पकड़ा गया है. मौके पर तीन ट्रैक्टरों को रोका गया और मुसहरी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई.

Written ByManitosh kumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 26, 2026, 06:13 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:13 AM IST
मुजफ्फरपुर में अवैध खनन पर प्रशासन का डंडा; बूढ़ी गंडक नदी से अवैध बालू ढोते 2 ट्रैक्टर जब्त, लाइनर समेत 3 गिरफ्तार
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीरSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Motihari News: मुहर्रम पर उपद्रवियों की खैर नहीं! ड्रोन और CCTV से होगी निगरानी
Motihari News6:14 PM IST
2
fire cylinders6:02 PM IST
3
Darbhanga News5:38 PM IST
4
Jehanabad news5:22 PM IST
5
Bettiah newsJun 25