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Muzaffarpur News: 48 घंटे से लापता दो बहनों के शव ईंट भट्ठे के पास मिले, एक 12 साल की तो दूसरी 7 साल की

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में दो दिन से लापता दो चचेरी बहनों के शव को घर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित एक ईंट भट्ठे के पास से बरामद किया गया है. इस घटना के बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

 

Written By  Manitosh kumar|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 13, 2026, 06:01 PM IST

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Muzaffarpur: 48 घंटे से लापता दो बहनों के शव ईंट भट्ठे के पास मिले
Muzaffarpur: 48 घंटे से लापता दो बहनों के शव ईंट भट्ठे के पास मिले

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर जिले के रामपुरहरी थाना क्षेत्र में दो दिन पहले दो चचेरी बहनें अपने गांव में हो रही एक पूजा में शामिल होने के लिए घर से निकली थीं, इसके बाद दोनों लड़कियां लापता हो गईं. अब 48 घंटे बाद दोनों बहनों के शव उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित एक ईंट भट्ठे के पास से बरामद किए गए हैं. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. मृत लड़कियों के परिवारों का आरोप है कि उनके बच्चों की हत्या की गई और बाद में उनके शवों को फेंक दिया गया. घटना की सूचना मिलते ही SDPO आलय वत्स, रामपुरहरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी. इसके साथ ही घटनास्थल पर डॉग स्क्वॉड टीम को भी बुलाया गया है. बता दें कि यह पूरी घटना मुजफ्फरपुर जिले के रामपुरहरी पुलिस थाना श्रेत्र में आने वाली मकसूदपुर पंचायत के वार्ड नंबर 6 की है. 

सोमवार को राजेश राय की 12 वर्षीय बेटी और वीर चंद्र कुमार की 7 वर्षीय बेटी, जो आपस में चचेरी बहनें थीं अपने घरों से निकलकर ठीक बगल में हो रही एक पूजा देखने गईं. इसके बाद दोनों चचेरी बहनें अचानक लापता हो गईं. लड़कियों के परिवारों ने उनकी बड़े पैमाने पर खोजबीन की. लेकिन जब वे दोनों में से किसी का भी पता लगाने में असफल रहे, तो उन्होंने रामपुरहरी पुलिस स्टेशन में लड़कियों के लापता होने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई. पुलिस अभी भी मामले की जांच कर ही रही थी, तभी घटना के 48 घंटे बाद दोनों चचेरी बहनों के शव बरामद किए गए. उनके शव उनके घरों से थोड़ी ही दूरी पर स्थित एक ईंट भट्ठे के पास क्षत-विक्षत हालत में मिले. दोनों लड़कियों के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, जबकि परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई. लड़कियों के परिवारों का आरोप है कि उनकी बेटियों का अपहरण किया गया, उनकी हत्या की गई और बाद में उनके शवों को फेंक दिया गया.

बच्चियों के शव मिलने की सूचना मिलते ही, रामपुर हरि के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की. इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए DSP East-I, आलय वत्स भी घटनास्थल पर पहुंच गए. घटनास्थल पर जांच के लिए FSL की एक टीम भी भेजी गई है. घटना के संबंध में परिवार वालों ने पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि अगर पुलिस ने थोड़ी और तत्परता दिखाई होती तो शायद इन दो बेकसूर लड़कियों की जान बचाई जा सकती थी. साथ ही, परिवार वालों ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों को कई जगहों पर ढूंढा था, लेकिन वे वहां नहीं मिले.

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अब उनका आरोप है कि लड़कियों की हत्या करने के बाद ही उनके शवों को लाकर इस जगह पर रखा गया था. लोगों का ध्यान लड़कियों के शवों पर तब गया, जब उन्होंने कुत्तों को शवों के पास मंडराते हुए देखा. मामले में  DSP East-I आलय वत्स ने बताया कि दोनों लड़कियों के शव बरामद कर लिए गए हैं. चल रही जांच के तहत, घटनास्थल पर एक डॉग स्क्वॉड और FSL टीम को बुलाया गया है और फिलहाल पूछताछ जारी है. घटना का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL टीम की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.

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