/मुजफ्फरपुर में अपराधियों का तांडव, फाइनेंस कर्मी को मारी गोली, KTM बाइक के साथ 2 गिरफ्तार

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Muzaffarpur Crime News: मुजफ्फरपुर में देर रात अपने घर लौट रहे एक फाइनेंस कर्मी को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया. गंभीर स्थिति में उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है. घटना मुसहरी थाना क्षेत्र के बैकतपुर की है. घायल की पहचान मुरौल ओपी क्षेत्र के मोहम्मदपुर निवासी राजीव रंजन के रूप में हुई है. दरअसल, पूरा मामला सोमवार देर रात का है. एक KTM बाइक पर सवार तीन अपराधियों ने पहले मुरौल ओपी थाना क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम दिया और दहशत फैलाने के उद्देश्य से गोली चलाई. इसके बाद जब अपराधी कुछ दूरी पर मुसहरी थाना क्षेत्र में पहुंचे, तो वहां भी एक व्यक्ति से लूट की वारदात को अंजाम दिया और दहशत फैलाने के लिए गोली चला दी.
दो वारदातों को अंजाम देने के बाद भी अपराधी नहीं माने. इसी दौरान मुरौल ओपी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव निवासी राजीव रंजन मुजफ्फरपुर की ओर से अपने घर लौट रहे थे. तभी तांडव मचा रहे अपराधियों की नजर उन पर पड़ गई. इसके बाद अपराधियों ने राजीव रंजन पर गोली चला दी, जो उन्हें लग गई. इससे वह बुरी तरह जख्मी हो गए. हालांकि, उन्हें तत्काल इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं.
वहीं, घटना की सूचना जैसे ही SSP कांतेश कुमार मिश्रा को मिली, उन्होंने SDPO ईस्ट-2 मनोज कुमार सिंह के साथ कई थानों की पुलिस को मौके पर भेजा और पूरे इलाके की घेराबंदी कराई.
घटना के महज कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने उस KTM बाइक को बरामद कर लिया, जिस पर सवार होकर तीन नकाबपोश अपराधियों ने तांडव मचाया था. साथ ही दो अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस दोनों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है, जबकि फरार एक अन्य अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.