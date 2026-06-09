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मुजफ्फरपुर में अपराधियों का तांडव, फाइनेंस कर्मी को मारी गोली, KTM बाइक के साथ 2 गिरफ्तार

Muzaffarpur Crime News: मुजफ्फरपुर में बाइक सवार तीन नकाबपोश अपराधियों ने देर रात लूट और फायरिंग की तीन वारदातों को अंजाम दिया. फाइनेंस कर्मी राजीव रंजन को गोली मारकर घायल कर दिया गया. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक की तलाश जारी है.

Written ByManitosh kumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 09, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:36 PM IST
मुजफ्फरपुर में अपराधियों का तांडव, फाइनेंस कर्मी को मारी गोली, KTM बाइक के साथ 2 गिरफ्तार
Image Credit: मुजफ्फरपुर में अपराधियों का तांडव, फाइनेंस कर्मी को मारी गोली, KTM बाइक के साथ 2 गिरफ्तार

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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