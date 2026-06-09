/मुजफ्फरपुर में अपराधियों का तांडव, फाइनेंस कर्मी को मारी गोली, KTM बाइक के साथ 2 गिरफ्तार

Muzaffarpur Crime News: मुजफ्फरपुर में देर रात अपने घर लौट रहे एक फाइनेंस कर्मी को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया. गंभीर स्थिति में उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है. घटना मुसहरी थाना क्षेत्र के बैकतपुर की है. घायल की पहचान मुरौल ओपी क्षेत्र के मोहम्मदपुर निवासी राजीव रंजन के रूप में हुई है. दरअसल, पूरा मामला सोमवार देर रात का है. एक KTM बाइक पर सवार तीन अपराधियों ने पहले मुरौल ओपी थाना क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम दिया और दहशत फैलाने के उद्देश्य से गोली चलाई. इसके बाद जब अपराधी कुछ दूरी पर मुसहरी थाना क्षेत्र में पहुंचे, तो वहां भी एक व्यक्ति से लूट की वारदात को अंजाम दिया और दहशत फैलाने के लिए गोली चला दी.