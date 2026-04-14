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Muzaffarpur Crime: प्रेमिका के पति ने रची खौफनाक साजिश! शराब पार्टी में जहर देकर ली युवक की जान, पुलिस ने गड्ढे से निकाले अवशेष

Muzaffarpur Crime News: मुजफ्फरपुर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया है, जहां 30 वर्षीय बिगन राम की मौत हो गई. आरोप है कि मृतक का गांव की ही एक महिला के साथ प्रेम संबंध था, जिससे नाराज होकर महिला के पति ने शराब में जहर मिलाकर उसे पिला दिया, जिससे युवक की मौत हो गई.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 14, 2026, 02:03 PM IST

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Muzaffarpur Crime: प्रेमिका के पति ने रची खौफनाक साजिश! शराब पार्टी में जहर देकर ली युवक की जान, पुलिस ने गड्ढे से निकाले अवशेष
Muzaffarpur Crime: प्रेमिका के पति ने रची खौफनाक साजिश! शराब पार्टी में जहर देकर ली युवक की जान, पुलिस ने गड्ढे से निकाले अवशेष

Bihar Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. उस युवक के मौत के पीछे उसके प्रमिका के पति का हाथ है. ऐसा बताया जा रहा है कि शराब में जहर पिला कर घटना को अंजाम दिया गया है. घटना बरियारपुर थाना क्षेत्र के बेरुआ डीह गांव की है, जहां 30 वर्षीय बिगन राम की मौत हो गई.आरोप है कि युवक की मौत के पीछे उसकी प्रेमिका के पति का हाथ है, जिसने उसे शराब में जहर मिलाकर पिला दिया. हैरानी की बात यह है कि मौत के बाद आनन-फानन में परिजनों को बिना सूचना दिए जल्दबाजी में शव का दाह संस्कार कर दिया और अवशेषों को मिट्टी से ढक दिया.

मामला सामने आने के बाद मृतक के परिजनों ने बरियारपुर थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ ईस्ट-2 मनोज कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे. मजिस्ट्रेट की निगरानी में दाह संस्कार स्थल से अवशेषों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. साथ ही एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए.

ये भी पढ़ें: नालंदा में शराब विवाद में पीट-पीटकर हत्या, छपरा में चाकूबाजी में बुजर्ग की मौत

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प्रारंभीक जांच में सामने आया है कि मृतक बिगन राम का गांव की ही एक महिला से लंबे समय से प्रेम संबंध था. इस बात की जानकारी महिला के पति को हो गई थी, जिसके बाद दोनों के बीच कई बार विवाद भी हुआ था. हालांकि हर बार मामला स्थानीय स्तर पर सुलझा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद संबंध जारी रहा. इसी रंजिश में हत्या की साजिश रची गई होने की आशंका जताई जा रही है.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर शराब पार्टी का दृश्य दिख रहा है. आरोप है कि इसी दौरान महिला के पति और उसके एक सहयोगी ने शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर बिगन राम को पिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक की पत्नी ने इस मामले में महिला, उसके पति और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

रिपोर्ट: मणितोष कुमार

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